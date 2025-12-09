¡ÚËÜÆü¼õÃí³«»Ï & ½é¸ø³«¡Û¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù16¼þÇ¯´ë²è¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¡ªÁª¤Ù¤ë¥¤¥é¥¹¥È52¼ï¤«¤é¿·¤¿¤Ë1¼ï¤ò¸ø³«¡ª
¸·Áª¤µ¤ì¤¿52ÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡²è½¸¡¡£Æ£Ì£Ù¡Ù¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¡²è½¸¡Ø£Æ£Ì£Ù¡ÙÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û
Áª¤Ù¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´52¼ï¡ª
£±.Ã±¹ÔËÜ1´¬～34´¬¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È
£².ÊÌ¥Þ¥¬É½»æ¤Ê¤É¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È
¡Ú²Á³Ê¡¦¼õÃí³«»ÏÆü¡Û
ËÜÂÎ²Á³Ê¡§25,000±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨¾¦ÉÊÈ¯Á÷»þ´ü¤Ï2026Ç¯¤Î5·î°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ï¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¼õÃí¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
PC¥Úー¥¸¡§https://books.rakuten.co.jp/event/book/comic/kodansha/shingeki/
SP¥Úー¥¸¡§https://books.rakuten.co.jp/event/book/comic/kodansha/shingeki/index-sp.html
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢´Ò»³ÁÏÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¹ØÆþ¾ÚÌÀ½ñ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ë°ìÅÀ¤À¤±¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤¡ª
¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶âÂ°À½¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë1ÅÀ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¹ØÆþ½ç¤ËÉÕÈÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÉÕÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤«¤é¡ª
https://x.com/shingeki_FLY
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò
¿Ê·â¤Îµð¿Í / ëÝ»³ÁÏ
µð¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¡£µð¿Í¤Î±Â¤È²½¤·¤¿¿ÍÎà¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÊÉ¤òÃÛ¤¡¢ÊÉ³°¤Ø¤Î¼«Í³¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¿¯Î¬¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ì¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÏÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÂçµð¿Í¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤êÊø¤ì¡¢ÀäË¾¤ÎÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£