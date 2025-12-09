【開催報告】11月も「楽しく学べる」がたくさん！前川こども教室

株式会社前川製作所

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびプラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真）のグループ会社で、不動産賃貸管理業を営む株式会社前川（以降「当社」）は、前川製作所のミッションである「企業活動を通じた人類奉仕」実現に向けた活動の一環として、2023年より「前川こども教室」を定期的に開催しております。この教室では、日本の将来を担う子どもたちに理系分野への関心が芽生えるきっかけを提供したいという想いから、体験型のSTEAM教育プログラム※を中心とした企画を実施しております。

※STEAM教育：科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、芸術・リベラルアーツ（Arts）、数学（Mathematics）の5つの分野を統合的に学ぶ教育のこと

開催報告

＜開催講座一覧＞

前回の８月(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000163164.html)に続いて、ドローン・算数・漢字・妖怪をテーマにした５種類の教室を展開し、多様な学びと体験の場を提供しました。今回は新たに、民俗学と科学をミックスさせた「科学DE妖怪」を開講し、妖怪やお化けが好きな子どもたちに向けて、その興味から自然に科学へつながっていけるよう工夫しました。延べ13組／31名の親子にご参加いただき、活発なコミュニケーションを取ることができました。

主催より

科学DE妖怪遊んでマスター！漢字の世界

今回は三連休の初日という開催日程もあり、少人数ならではのアットホームな雰囲気で開催することができました。参加されたご家族からは 「とても楽しかった。また参加したい」と嬉しい声をいただいております。

前川こども教室は地域・社会貢献であると同時に、私たち自身が学びながら成長する場でもあります。そして前川製作所のミッション「人類に奉仕する（＝人の成長に寄与する）」を体現する活動として、今後も継続して取り組んでまいります。

【関連リンク】

