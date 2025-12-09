【『入学金調査プロジェクト』に調査協力 】「合否より先に入学金の締切が来る学校は受験を諦めた。行きたい大学ではなく、行ける大学を選ばざるを得なかった」（匿名・受験経験者）

調査協力内容

当法人が実施している「入学・新生活応援給付金」を受給した本人および保護者に、入学金の二重払いに関する調査アンケートを実施しました。

入学金二重払い問題

日本の大学受験では、第一志望の合否が出る前に「進学するか未定の大学」に入学金を納付し、後日辞退しても返還されないケースが一般的です。

その結果、同時期に複数校の合格が出た場合に入学金の二重・三重払いが発生し、家計に深刻な負担を与えるだけでなく、受験自体を回避・縮小せざるを得ない状況が広がっています。学びの機会を平等に保障する観点からも、合否確定後納付や返還制度などの整備は喫緊の課題です。

当事者の声（抜粋）

- 「入学するかどうかわからないのに先に支払いはおかしい。制度のせいで選択肢が狭まり、限られた大学にしか行けなかった。」（20歳・社会人）- 「第一希望の結果が後で、入学金の工面が間に合わない。2校分の入学金で莫大な負担になり、最終的に受験を諦めました。」（38歳・シングルマザー）- 「私立2校に入学金を払い、社会福祉協議会から借用。不要なお金を払わなければ、通学費用に回せた。」（58歳・保護者）- 「複数の入学金は払えず1校に絞って受験するしかなかった。」（19歳・大学2年生）- 「合否より先に入学金の締切が来る学校は受験を諦めた。行きたい大学ではなく、行ける大学を選ばざるを得なかった。」（匿名・受験経験者）- 「給付金や奨学金の支給時期が遅く、入学金の前払いに間に合わない。誰のための制度なのかと感じた。」（5児の母・シングルマザー）（一部要約）

調査結果

『入学金調査プロジェクト』のリリースをご確認ください。

【入学しない大学への入学金】分納・延納が可能な大学は約3％、入学しない受験生からの入学金収入は約355億円

https://nyugakukin.mystrikingly.com/blog/20251118pressrelease

