AICX協会 「産業ものづくりAI共創委員会」の委員長に就任

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）は、一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience協会 所在地：東京都 代表理事：小栗伸、小澤健祐）が2025年12月9日に設立した「産業ものづくりAI共創委員会」（以下、本委員会）に参画し、DNPの主席技術員である和田剛が委員長に就任しました。

本委員会は、生成AIを活用した“AIエージェント”の社会実装を通じて、製造業における現場の改革・業務プロセスの革新・顧客体験（CX：Customer Experience）の高度化を目的としています。

DNPの参画意義

「産業ものづくりAI共創委員会」は、製造業がAIを導入する際の課題の整理と、実務で活用できる“実装ノウハウ”の共創を目的に設立されました。製造業の社員やAIの専門知識を持つ有識者が、企業・団体の壁を越えて参画し、国内製造業のデジタル転換を加速させます。

DNPは本委員会で、製造業が直面する人手不足や熟練技術の継承、国際競争力の維持・強化といった課題に対し、AI技術を活用した知識継承とデータ利活用の仕組みづくりを推進します。本委員会の活動を通じて業界を横断した共創を促進し、持続的な産業基盤の確立に貢献します。

DNPの主な取り組みと役割

本委員会の委員長に就任した和田剛が、DNPで培った技術と製造現場の知見を融合し、委員会活動をリードします。

１．AI技術の社会実装を支えるデータ構造化支援

DNPは、企業が保有する非構造化文書（PDFやWordのデータなど）を生成AIが理解しやすい「構造化データ（AI-Ready Data）」に変換する独自サービスを提供しています。この仕組みを本委員会の活動と連動させることで、熟練技術者のノウハウをAIエージェントに継承する具体的なモデルの構築を加速します。

また、さまざまな調査・提言活動を通じて、AI活用の前提となるデータ整備（構造化）の重要性について、製造業を中心とした多様な業界に発信します。

２．AIエージェント分野における指針策定と知見発信

本委員会が掲げるテーマの中で特に「デジタル・フィジカル融合の研究と提言」（デジタルツインの実現モデル）や「生産のCX実現に向けた指針の明確化」といった、製造業のバリューチェーン全体を再構築する戦略テーマを推進します。

DNPはAIと人間が協働する社会の実現に向け、業界の羅針盤となる具体的な知見と方向性を発信し、日本の製造業の国際競争力強化に貢献します。

■委員長・和田剛について

和田剛は、DNPで長年、製造業のデジタル化を推進し、AIを活用した生産管理・設計支援の分野で多数の実績を持つエンジニアです。

○本人コメント：「AIを業界横断で活用できる共通言語を整備し、日本のものづくり競争力を次世代に引き継ぐ。産業界の垣根を越え、共創による変革を実現していきたい。」

「産業ものづくりAI共創委員会」について

○設立日：2025年12月9日

○主催者：一般社団法人AICX協会

○委員長：和田剛（大日本印刷株式会社）

○会員企業（五十音順）：ウイングアーク1st株式会社、株式会社Lightblue、ほか

○目的：製造業におけるAI導入の課題を整理し、実務で活用できる“実装ノウハウ”を共創する。

○主な活動内容：

1.共通課題の明確化（AI導入における障壁・成熟度の可視化）

2.先進事例の体系化（国内外の成功・失敗パターンをモデル化）

3.知の共通言語化（経営・現場・技術の共通フレーム構築）

4.共創テーマの創出（共同PoCや実装機会の創出）

※本件に関するAICX協会による発表について → https://aicx.jp/

