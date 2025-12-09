【人気メニュー】be my flora kitchen冬の新メニュー！毎年人気の担々麺や、冬限定スイーツの提供を開始いたします

株式会社RESALON

添加物・白砂糖・ 香料・着色料・保存料・小麦粉を含まない食事が楽しめるレストラン、be my flora kitchen（東京都港区／代表取締役 笠間ちひろ）は、冬の期間限定メニューとして、

まろやかな味わいの「豆腐鶏ひき肉ハンバーグ 米粉と豆乳のホワイトソース仕立て」、食べ応え抜群な「ヴィーガンピリ辛豆乳担々麺」のフードメニュー2種と、「発酵生姜のグルテンフリーホットアップルパイ」を提供開始いたします。

「豆腐鶏ひき肉ハンバーグ 米粉と豆乳のホワイトソース仕立て」、「ヴィーガンピリ辛豆乳担々麺」は2025年12月9日(火)より、「発酵生姜のグルテンフリーホットアップルパイ」は2025年12月19日(金)より提供を開始します。

寒さが深まる季節に、心も体もほっと満たされる冬限定メニューが登場いたします。素材のやさしさとしっかりとした満足感をどちらも叶えるメニューが販売開始となります。

是非、be my flora kitchenにてお召し上がりください！

【冬の期間限定メニューについて】

■豆腐鶏ひき肉ハンバーグ 米粉と豆乳のホワイトソース仕立てセット

販売価格：\2,970(税込)

定番のヘルシーハンバーグが冬は豆乳ホワイトソースで登場！

豆腐・ひき肉・玉ねぎを黄金比で合わせ、隠し味に味噌を入れたジューシーなハンバーグに米粉と豆乳を使ったやさしいホワイトソースで、まろやかなコクとほどよい軽さに仕上げ、アクセントにピンクペッパーを添えました。

食べ応えもあり大満足なのにカロリー控えめ。カロリーを気にされる方や、ダイエット中でも美味しいものを楽しみたい方におすすめのメニューです。

■ヴィーガンピリ辛豆乳担々麺

販売価格：\2,970(税込)

毎年人気の担々麺がカムバック！大豆ミートなのに、濃厚で食べ応え抜群！麺もスープもヘルシーで罪悪感を感じない絶品担々麺。大豆ミート特有の臭みを丁寧に下処理をし香味野菜をベースに味付けした、旨みとコクたっぷりの一品です。自家製生七味を加えると味のアクセントに。

※担々麺はヴィーガン対応ですが、セット内容の酵素・ドレッシング・もずく酢・ケールジュースにはちみつが含まれます。

■発酵生姜のグルテンフリーホットアップルパイ〈選べるドリンク付〉

販売価格：\1,760（税込）

自家製発酵生姜をフィリングに使用した、自然な甘みと香りが広がる、グルテンフリーのホットアップルパイです。米粉のサクッと軽い生地に、じっくり煮詰めたリンゴと発酵生姜を合わせ。体の内側から温まるやさしい味わいに仕上げました。

自家製の無添加ミルクアイスと共にお召し上がりください。

■be my flora kitchenアフタヌーンティーも冬仕様に！

ご好評のbe my flora kitchenアフタヌーンティーも、旬の素材を活かした冬仕様になりました。白砂糖や添加物、小麦などを含まない「6つのフリー」をベースに、体に良いのはもちろん、味にもこだわったスイーツの数々をお楽しみいただけます。

be my floraから2025年12月17日に新発売となるグルテンフリー焼菓子セット「be my flora Guilt-Free Bakes」が新しくアフタヌーンティーに登場します！

「be my flora Guilt-Free Bakes」は、国産米粉の生地にアーモンドと蜂蜜を重ね、じっくりと香ばしく焼き上げ自然な甘さが広がる「香ばしナッツのフロランタン」、深みのある発酵バターを使った王道のショートブレッド「発酵バターのさっくりショートブレッド」、オレガノとチーズの風味を活かし、軽やかな薄焼きに仕上げた「薄焼きオレガノチーズ」 の３フレーバーをご用意しております。

定番のbe my flora ギルトフリーケーキを少しずつお召し上がりいただけるほか、定番人気のNEKOHAMA抹茶を使用した抹茶のフレンチトーストや有機発芽玄米もちを使用したミニサイズのぜんざいもお楽しみいただけます。

セイボリーは、アフタヌーンティーには珍しい、三穀麺を使用したミニ担々麺や自家製昆布のミニおむすびをご用意。

ノンカフェインのオリジナルハーブティーをはじめ、おかわりいただけるドリンクメニューとともに、be my flora kitchenで優雅なひとときをお過ごしください。

アフタヌーンティーをご予約されたお客様に限り、特別な特典として「be my flora10年熟成酵素+」などお食事で提供された全商品を10％割引にてお買い求めいただけます。

【時間】〈2部制〉14時～/16時半～

【料金】ドリンク飲み放題付き 平日：3,630円（税込）/1名様

土日祝：4,290円（税込）/1名様

【ご予約可能人数】2名様～※完全予約制、お電話にてご予約受付中

どれも、旬の恵みとあたたかい味わいをお楽しみいただける新メニューとなっております。

ぜひbe my flora kitchenにお立ち寄りいただき、お召し上がりください。

【be my flora kitchenについて】

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-14 AK神宮前1F

営業時間：11:00～19:00（18:00 L.O）不定休 ※店休日はInstagramをご確認ください

電話番号：03-6438-9490

アクセス：表参道駅A2出口より徒歩7分・外苑前駅2a出口より徒歩7分

URL：https://bemyflora.com/kitchen/

Instagram：https://www.instagram.com/bemyflora_kitchen/