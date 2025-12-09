婚活パーティー掲載数No.1「オミカレ」、会員数100万人到達でさらに全国の出会い創出を加速/ 記念キャンペーンも実施予定

株式会社オミカレ

婚活パーティー・街コン情報掲載数日本No.1※を誇る婚活情報サイト「オミカレ」の運営や、全国各地の自治体における婚活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、累計会員数が100万人に到達したことをお知らせいたします。

未婚化・少子化という社会課題を背景に、全国で高まる出会いの需要に応え、オミカレは会員数100万人に到達しました。自治体や事業者との強固な連携、そして100万人規模のデータとユーザーインサイトを社会に還元することで、これからも「いい出会い」の創造をリードしていきます。

100万人到達の背景と社会的な意義

【社会課題への対応】

日本の未婚化・少子化は深刻な社会課題であり、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」状況にあります。このような背景の中、オミカレは「新たな出会いの創造 - 出会いが0をZEROにする」をビジョンに「いい出会い」を当たり前にするというミッションのもと、真剣な出会いを求める方々のためのプラットフォームとして成長を続けてまいりました。

【婚活の「当たり前化」を可視化】

この度の会員数100万人到達は、単なるサービス成長を示すだけでなく、全国で出会いの需要が高まり、まじめな出会いを求める活動（婚活）が大規模に行われているという事実を可視化する大きな意味を持ちます。

オミカレの実績と信頼性:

・婚活パーティー・街コン掲載数No.1：常時およそ1万件のイベントを掲載し、会員に豊富な出会いの機会を提供。

・口コミ掲載数No.1：透明性の高い情報提供により、信頼性を確立しています。

・予約数トップクラス：月間およそ3.5万件の出会いを提供。

・イベント開催事業者400社以上：個人のライフスタイルに合わせて、多種多様なイベントを掲載。

未婚化・少子化という社会課題を背景に、全国的な出会いの高需要を可視化し、信頼の基盤を確立していきます。

自治体連携の実績

オミカレは、地域課題に応じた婚活支援を自治体と協働で進めています。

【協定締結】

・鳥取県（2024年3月～現在）：出会い創出に関する連携協定。

・岡山県（2025年8月～現在）：地域における婚活支援の推進に向けた連携協定。

【地域イベント支援】

・鳥取県：デジタル×リアルのハイブリッドイベントで高いカップル成立率。

・金沢市：若年層向けイベントで高い成立率を実現。

・その他実績はHPをご覧ください。

自治体ごとのニーズに合わせ、地域型の婚活支援モデルを構築しています。

婚活支援ノウハウの発信

婚活支援モデルを社会に広げるため、知見共有や発信活動にも注力しております。

・記者勉強会開催：こども家庭庁や婚活コーディネーターを招き、地域の婚活支援事例を紹介。

・会員調査の実施：定期的に定量調査（アンケート）や定性調査（インタビュー）を実施。

・婚活事業者向けセミナー：イベント運営・集客ノウハウの共有や交流会開催。

・業界内外とのコラボイベント開催：グルメ情報サイト「Retty（レッティ）」やマッチングアプリサービス「Pairs（ペアーズ）」の会員向けに婚活イベント開催。

・婚活事業者向けイベント開催支援：「イベント立ち上げパッケージ」の提供開始やイベント開催会場のレンタル支援。（オミカレ自社スペースの貸し出しや飲食店の会場紹介）

データ・ユーザーの声・ノウハウを共有することで、婚活支援の質の向上と業界全体の活性化を目指しています。

今後の展望

オミカレは、100万人という国内最大級の会員基盤を活かし、今後も以下の取り組みを強化してまいります。

・データの活用と精度向上： 100万人の活動データを分析し、ユーザーの属性やニーズに基づいた、より効果的なイベントレコメンド機能やマッチングサポート機能を開発・提供いたします。

・地域連携の強化： 全国各地のイベント主催者様との連携をさらに深め、地域コミュニティに根差した多様なイベント展開を通じて、地方創生にも貢献してまいります。

・安心・安全の徹底： 全ての会員様が安心して活動できるよう、プラットフォームのセキュリティ強化およびイベント主催者様の審査体制を一層厳格化してまいります。

100万人到達記念キャンペーンの実施について

この度の100万人到達への感謝を込めて、会員様・新規登録者様を対象とした各種記念キャンペーンを順次実施いたします。

【オミカレ「100万人の運命の人」プロジェクト】

・内容：オミカレ公式SNSアカウントのフォローやリポスト、婚活イベントのご参加でプレゼントが当たる

・期間：12/18頃開始予定

※詳細はプレスリリースや公式サイトにて順次公開します。

【関連リンク】

・婚活プラットフォーム「オミカレ」公式サイト： https://party-calendar.net/

・公式X： https://x.com/omicale_com

・公式Instagram： https://www.instagram.com/omicale_com/

・パーティー主催企業様向け： https://party-calendar.net/lp/partner

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）