全国の中学・高校を対象とした映像制作コンテスト

「Montage Competition 2025」

エントリー締切は12月25日（水）、作品提出期限は1月13日（月・祝）


株式会社エポルテ（本社：東京都／代表取締役：阿部志崇）は、
全国の中学校・高等学校を対象とした映像制作コンテスト「Montage Competition 2025」のエントリー締切および作品提出期限を下記の通りお知らせいたします。

本コンテストは、ゲームプレイ映像を題材に、生徒の創造性、表現力、ICT活用能力を育むことを目的として開催する教育イベントです。昨年度より参加校が増加し、今年も全国の学校から多数の問い合わせをいただいています。






エントリーはこちら！ :
https://www.eporte.jp/emc2025


■ エントリー締切
2024年12月25日（水）

学校単位でのエントリーを受け付けており、担当教員による登録をもってエントリー完了となります。部活動だけでなく、授業・総合的な探究の時間・委員会活動など、幅広い教育活動での参加が可能です。




■ 作品提出期限


2025年1月13日（月・祝）



提出作品は「3分以内の動画」とし、YouTubeで一般公開したうえでエントリーフォームから提出していただきます。制作期間が年末年始にかかる学校も多いため、十分な制作時間を確保できるスケジュールとしています。




■ コンテスト概要



対象：全国の中学校・高校（学校単位で応募）


作品：ゲームプレイ映像を編集した3分以内の動画


応募形式：YouTube一般公開（限定公開不可／必要に応じ代理公開も可）


審査基準：教育的価値40・創造性30・編集技術20・協働性10


賞金：最優秀校 5万円（学校名義での授与）


ゲームという身近な題材を通じて、動画編集スキルだけでなく、構成力、分業、学校内での協働など、多面的な学びを引き出す点が特徴です。




■ 代表コメント（株式会社エポルテ 代表取締役 阿部志崇）



「Montage Competitionは、映像制作を“学びのプロセス”として捉え、生徒一人ひとりの創造性を引き出すことを目的として実施しています。ゲームという誰にとっても馴染みのある素材を使うことで、生徒自身が主体的に企画・編集に取り組み、学びに向かう力を自然と育むことができます。


エントリーの締切は12月25日、作品の提出期限は1月13日となっています。冬休みの時間を活用しながら、より自由に、そして楽しみながら作品を制作していただければ幸いです。今年も全国から届けられる、多様で創造的な作品を楽しみにしています。



■ 問い合わせ先


株式会社エポルテ


Montage Competition 2025 運営事務局


担当：大槻 聖征


Mail：s.otsuki@eporte.jp

「編集は、もうひとつのプレイだ。」



株式会社エポルテは、ゲーム・映像・教育を通して、次世代の創造力を応援していきます。