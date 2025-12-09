兵庫県加古川で「冬巡業 大相撲加古川場所」開催巡業ならではの「初切」や「相撲甚句」、「太鼓打分」などの企画を実施

加古川市

兵庫県加古川市(市長:岡田康裕)が後援する「冬巡業 大相撲加古川場所」が、大相撲加古川場所実行委員会の主催により、12月11日(木)にSHOWAグループ総合体育館（加古川市立総合体育館）で開催されます。巡業では、力士たちの迫力ある取組はもちろん、本場所とはまた違った、力士をより身近に感じられる「初切」や「相撲甚句」、「太鼓打分」などの企画を数多く開催するのも見どころです。加古川市では、6年ぶりの巡業開催となります。前回は元横綱の白鵬翔さん、湊川親方（元大関貴景勝）や振分親方（元関脇妙義龍）をはじめ約120人が土俵に上がり、約4,500人が来場しました。今回は、今年１１月場所時点での全幕内力士、一部の幕下以下力士ら※が参加する予定です。

※怪我や病気等のやむを得ない事情により、休場（不参加）となる場合がございます。

【実施概要】

◇行事名: 冬巡業 大相撲加古川場所

◇日時: 2025年12月11日（木）9時開場／15時打ち出し（終了予定）

◇会場: SHOWAグループ総合体育館（加古川市立総合体育館）〒675-0047 兵庫県加古川市西神吉町鼎1010

◇主催: 大相撲加古川場所実行委員会((株)南陽・(株)ランドマークエンターテイメント)

◇後援: 加古川市、加古川市教育委員会、加古川市スポーツ協会、加古川観光協会、加古川商工会議所、(一財) 加古川市ウェルネス協会

◆公式HP：https://kakogawa.lme-sumo-jungyo.jp/

【当日のスケジュール（予定）】

・ 9:00 開場、公開稽古

・12:00 幕下以下取組

午後 初切・相撲甚句・太鼓打分など

・13:30 幕内・横綱土俵入り

幕内取組

・15:00 弓取式、打ち出し（終了）

【チケット類に関して】

◆座席券 (すべて税込)

＜1階席＞

タマリS席： 16,500円 (1名分・記念座布団付き)

タマリA席： 15,000円 (1名分・記念座布団付き)

ペアマス席： 27,000円 (2名分・巡業座布団付き)

アリーナイスS席： 13,000円 (1名分)

アリーナ車イス席： 27,000円 (2名分・付添1名・敷地内駐車場付き)

＜2階席＞

2階イスA席： 6,500円 (1名分)

2階イスB席： 4,500円 (1名分)

※1階席は土足厳禁です。幼児も含めすべての入場者に座席券が必要です。

※タマリS席は危険防止のため未就学児童入場禁止です。

※2階席のみ4歳未満のお子様は保護者1名の膝上観戦無料です (お席が必要な場合は有料)。

※2階席のお客様は1階アリーナへ立ち入りできません。

※会場での飲酒行為、酒類の持ち込みは禁止です。



◆お土産・お弁当券 (予約販売のみ・税込)

※別途座席券が必要です。当日会場での販売はありません。

横綱土産券/弁当付： 6,000円

大関土産券/弁当付： 4,000円

スー女土産券/弁当付： 4,000円

お弁当券/パンフ付： 2,500円



◆チケット販売方法

◇一般販売

チケットぴあ (Pコード: 863-373)

ローソンチケット (Lコード: 59911)

イープラス

大相撲巡業チケット事務局 (オペレーター対応 10:00～17:00)： 0570-05-3366

◇車イス席専用申込

大相撲巡業チケット事務局へ電話にて申込み

TEL： 0570-05-3366 (10:00～17:00)

◆巡業・チケットに関するお問い合わせ先 (一般のお客様)

大相撲巡業チケット事務局

TEL： 0570-05-3366 (10:00～17:00）