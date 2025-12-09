兵庫県加古川で「冬巡業 大相撲加古川場所」開催巡業ならではの「初切」や「相撲甚句」、「太鼓打分」などの企画を実施
兵庫県加古川市(市長:岡田康裕)が後援する「冬巡業 大相撲加古川場所」が、大相撲加古川場所実行委員会の主催により、12月11日(木)にSHOWAグループ総合体育館（加古川市立総合体育館）で開催されます。巡業では、力士たちの迫力ある取組はもちろん、本場所とはまた違った、力士をより身近に感じられる「初切」や「相撲甚句」、「太鼓打分」などの企画を数多く開催するのも見どころです。加古川市では、6年ぶりの巡業開催となります。前回は元横綱の白鵬翔さん、湊川親方（元大関貴景勝）や振分親方（元関脇妙義龍）をはじめ約120人が土俵に上がり、約4,500人が来場しました。今回は、今年１１月場所時点での全幕内力士、一部の幕下以下力士ら※が参加する予定です。
※怪我や病気等のやむを得ない事情により、休場（不参加）となる場合がございます。
【実施概要】
◇行事名: 冬巡業 大相撲加古川場所
◇日時: 2025年12月11日（木）9時開場／15時打ち出し（終了予定）
◇会場: SHOWAグループ総合体育館（加古川市立総合体育館）〒675-0047 兵庫県加古川市西神吉町鼎1010
◇主催: 大相撲加古川場所実行委員会((株)南陽・(株)ランドマークエンターテイメント)
◇後援: 加古川市、加古川市教育委員会、加古川市スポーツ協会、加古川観光協会、加古川商工会議所、(一財) 加古川市ウェルネス協会
◆公式HP：https://kakogawa.lme-sumo-jungyo.jp/
【当日のスケジュール（予定）】
・ 9:00 開場、公開稽古
・12:00 幕下以下取組
午後 初切・相撲甚句・太鼓打分など
・13:30 幕内・横綱土俵入り
幕内取組
・15:00 弓取式、打ち出し（終了）
【チケット類に関して】
◆座席券 (すべて税込)
＜1階席＞
タマリS席： 16,500円 (1名分・記念座布団付き)
タマリA席： 15,000円 (1名分・記念座布団付き)
ペアマス席： 27,000円 (2名分・巡業座布団付き)
アリーナイスS席： 13,000円 (1名分)
アリーナ車イス席： 27,000円 (2名分・付添1名・敷地内駐車場付き)
＜2階席＞
2階イスA席： 6,500円 (1名分)
2階イスB席： 4,500円 (1名分)
※1階席は土足厳禁です。幼児も含めすべての入場者に座席券が必要です。
※タマリS席は危険防止のため未就学児童入場禁止です。
※2階席のみ4歳未満のお子様は保護者1名の膝上観戦無料です (お席が必要な場合は有料)。
※2階席のお客様は1階アリーナへ立ち入りできません。
※会場での飲酒行為、酒類の持ち込みは禁止です。
◆お土産・お弁当券 (予約販売のみ・税込)
※別途座席券が必要です。当日会場での販売はありません。
横綱土産券/弁当付： 6,000円
大関土産券/弁当付： 4,000円
スー女土産券/弁当付： 4,000円
お弁当券/パンフ付： 2,500円
◆チケット販売方法
◇一般販売
チケットぴあ (Pコード: 863-373)
ローソンチケット (Lコード: 59911)
イープラス
大相撲巡業チケット事務局 (オペレーター対応 10:00～17:00)： 0570-05-3366
◇車イス席専用申込
大相撲巡業チケット事務局へ電話にて申込み
TEL： 0570-05-3366 (10:00～17:00)
◆巡業・チケットに関するお問い合わせ先 (一般のお客様)
大相撲巡業チケット事務局
TEL： 0570-05-3366 (10:00～17:00）