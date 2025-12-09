クラシル株式会社、AI Engineering Summit Tokyo 2025 に Goldスポンサーとして協賛

クラシル株式会社

クラシル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長）は、2025年12月16日（火）に浜松コンベンションホールおよび Hybrid スタジオで開催される「AI Engineering Summit Tokyo 2025」に、Goldスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

AI Engineering Summit Tokyo は、「AIが変えるプロダクト開発の未来」をテーマに、AIエンジニアリング領域の最前線で活躍するエンジニアや研究者が集い、最新技術・実践知・事例を共有する国内有数の技術カンファレンスです。

クラシルでは、AIを活用したプロダクト開発を事業の重要戦略に位置づけており、特に「Agentic Coding（自律エージェントによるコード生成）」分野への積極的な投資を通じて、開発生産性の最大化およびユーザー体験の向上に取り組んでいます。今回の協賛は、こうした知見を業界全体に還元し、国内外のエンジニアコミュニティのさらなる発展に寄与したいという考えから決定したものです。

クラシルのエンジニアによる登壇と、CTOを含む技術チームによるブース出展も行い、クラシルが実践する AI活用やフルサイクルエンジニアリングの具体的事例を発信します。

◼️CTO 大竹雅登 コメント

Agentic AIの急速な発展により、ソフトウェア開発は非連続な進化の真っ只中にあります。過去の成功体験に固執せず、新たな開発プロセスをトライアンドエラーを繰り返しながら組織にインストールし続けることで、これからの時代に競争力を持てる開発チームを作ることができると考えています。

本イベントでは、クラシル株式会社の現在進行形の挑戦をご紹介します。当日参加される皆様と、課題に向き合って得たリアルな意見を交わし、情報交換ができることを楽しみにしています。

◼️「クラシル」エンジニア登壇情報

本サミットでは、以下2名のクラシルエンジニアが登壇し、「クラシルで実践しているフルサイクルとデータ分析でのAI活用事例」をテーマに講演を行います。

データエンジニア：張替 裕矢（harry）

筑波大学大学院修了後、2011年よりマーケティングリサーチ企業に新卒入社。小売データの分析基盤構築等に従事。2021年8月にdely株式会社へデータエンジニアとして入社し、「クラシル」のデータ基盤の新規構築を担当。座右の銘は「パワー」。

バックエンドエンジニア：濱端 駿介

Java 開発からキャリアを開始し、T-Mediaホールディングス（現 CCC）では TSUTAYAオンラインショッピングの開発マネジメントとベンダー折衝を担当。リピストではサブスク特化型ECカートの開発およびチームマネジメントに従事。現在はクラシルにて「クラシルリワード（現：レシチャレ）」および「クラシルリテールネットワーク」のバックエンド開発を担当し、フルサイクルエンジニアリングを実践。

◼️ブース出展について

クラシルはイベント会場にてブースを出展いたします。

CTO大竹およびエンジニアメンバーが参加し、プロダクト開発や AI活用の取り組みについて紹介します。AI活用、フルサイクルエンジニアリング、データ基盤構築など、技術的なご相談や交流も受け付けております。お気軽にお立ち寄りください。

◼️エンジニア採用強化のお知らせ

クラシルでは、バックエンドエンジニアの採用を強化しています。

本サミットを通じて、クラシルの技術組織や働き方、プロダクト開発に興味を持っていただける方を広く募集しています。

募集ページ（バックエンドエンジニア）：https://herp.careers/v1/kurashiru/T8mgyByz7NRN

◼️イベント概要

名称：AI Engineering Summit Tokyo 2025

開催日：2025年12月16日（火）

会場：浜松コンベンションホール & Hybrid スタジオ

形式：会場参加＋オンライン参加

主催：AI Engineering Summit Tokyo 運営事務局

■会社概要

社名：クラシル株式会社（英文：Kurashiru, Inc.）

代表取締役社長：堀江 裕介

設立：2014年4月

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

https://kurashiru.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp