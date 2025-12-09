沖縄リゾートで迎える特別な年末年始「MANZAニューイヤーカウントダウン2025-2026」開催

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

■ 迫力のライブパフォーマンス＆DJナイトで盛り上がる大晦日イベント

■ カウントダウン直後の花火とバルーンシャワーが彩るドラマティックな瞬間

■ 元旦は鏡開き・振る舞い酒・餅つき・琉球獅子の舞で新年を祝福

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県恩納村、総支配人 ラッセル シェパード）では、2025年12月31日（水）から2026年1月1日（木）にかけて、一年の締めくくりと新しい年の幕開けを華やかに祝う特別イベント「MANZAニューイヤーカウントダウン2025-2026」を開催いたします。

リゾートならではの開放的なロケーションを舞台に、ライブミュージック、DJパフォーマンス、沖縄伝統芸能が融合するエネルギッシュなステージを展開。さらに、世界で活躍する沖縄出身のマジックアーティスト MASA MAGIC（マサ・マジック） によるスペシャルショーも登場し、特別な夜をより印象的に彩ります。カウントダウンの瞬間には、冬の夜空に花火が咲き、新年の訪れを華やかに祝福。クライマックスには高さ約30mの吹き抜け空間に、万座の大晦日の風物詩ともいえる 1万個のバルーンシャワー が降り注ぎ、ドラマティックな年越し体験をお届けします。

年が明けた元旦には、鏡開き・振る舞い酒・餅つき をはじめとした新春セレモニーを開催。エイサーや琉球獅子の舞など、沖縄ならではの文化とともに、新しい1年の幕開けを華やかに祝います。

やわらかな陽ざしと心地よい海風に包まれる温暖な沖縄で、ここでしか味わえない年越しをお楽しみください。

MANZAニューイヤーカウントダウン2025-2026

毎年ご好評いただいている万座の大晦日イベントが今年もパワーアップして登場。メインステージでは、世界を舞台に活躍する沖縄県出身のプロマジシャン MASA MAGIC（マサ・マジック） が圧巻のマジックパフォーマンスを披露します。

さらに、琉球古典音楽家・シンガー 美音 と沖縄伝統芸能とのコラボレーションによる、華麗な沖縄エンターテイメントも開催。伝統とモダンが交わる唯一無二のステージをお楽しみいただけます。

午前0時のカウントダウンとともに打ち上がる花火、そしてフィナーレを飾るのは、廣山哲史×エイサーによる新感覚のコラボDJナイトと万座の大晦日の象徴 、1万個のバルーンシャワー。最後の瞬間まで目が離せない、華やかでドラマティックなコンテンツを揃えました。

MASA MAGICDJ 廣山 哲史美音新年を祝う迫力の打ち上げ花火1万個のバルーンシャワーは必見

「MANZAニューイヤーカウントダウン2025-2026」概要

【開催日】2025年12月31日（水）

【時 間】22：30～24：30

【会 場】ホテル1階アトリウムエリアおよびガーデンプールサイド

【入場料】・宿泊ゲスト：無料

・ビジター：お一人様 2,000円（12歳以下は無料）

【出演者】MASA MAGIC / 廣山 哲史 / 美音 /NEO Ryukyu / 創作芸団レキオス / 金刺凌大 /

新里直子琉舞道場

大晦日のひと時を贅沢に。シャンパンを飲みながらステージ特等席で楽しめる限定シートをご用意しました。

シャンパン〈マム グラン コルドン〉のフリーフローとオードブル付き

◇VIPシート

（ロビー中央：限定10組/定員3名）

ご利用時間：22：00～24：30

料金：お一人様30,000円

◇プレミアムシート

（ステージ前限定8組/定員3名）

ご利用時間：21：00～23：30

料金：お一人様20,000円

※子ども料金設定なし

※1シート2名様より予約可

新春セレモニー

ご予約は公式サイトへ :https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/detail/?id=361

元旦には2026年の始まりをお祝いする新春セレモニーを開催いたします。琉球舞踊や迫力ある太鼓の演舞で華やかに始まり、鏡開き、振る舞い酒、餅つきなどの楽しいイベントと、お正月に欠かせない琉球獅子が祝いの舞で一年の幸せを願います。

「新春セレモニー」概要

【開催日】2026年1月1日（木）

【時 間】10：00～11：45

【場 所】1階アトリウムステージ・ガーデンプールサイド

【料 金】無料

【出演者】琉星太鼓 / 大道芸人けんぢ

【内 容】島唄ライブ、鏡開き、振る舞い酒、大道芸、太鼓演舞と琉球獅子の舞、餅つき

レストランインフォメーション

各レストランでは、フェスティブシーズンにふさわしい華やかなメニューに加え、沖縄の恵みを生かした多彩なお料理をご用意しています。

フェスティブディナーブッフェ

豪華な肉料理を中心に、旬の味わいを取り入れた多彩なメニューが並ぶ華やかなディナーブッフェをご堪能ください。

期間：12月30日(火)～1月3日（土）

時間：17：00～22：00

※1月3日のみ17：30オープン

場所：アクアベル（ホテル1階）

料金：大人7,000円 子ども3,500円

新春特別会席

晴れやかな新年にふさわしい祝い会席。

繊細で美しいお料理をお楽しみください。

期間：12月31日（水）～1月1日（木）

時間：17：30～22：00

場所：日本料理 雲海（ホテル1階）

料金：20,000円

【年越しそば＆おせち】

大晦日には特製年越しそばを、元旦にはおせち朝食を数量限定でご用意いたします。

年越しそば【各限定50食】

期間：12月31日（水）

時間：22：30～23：30

場所：アクアベル（ホテル1階）

料金：日本そば 1,700円

沖縄そば 1,500円

新春おせち朝食【限定100食】

期間：1月1日（木）

時間：6：30～10：30

場所：日本料理 雲海（ホテル1階）

料金：10,000円

※朝食付きプランでご宿泊のお客様は、5,000円の追加料金でお召し上がりいただけます。

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。

※すべての表示料金には消費税とサービス料13％が含まれます。

※画像はイメージです。

ご予約・お問い合わせ

TEL：098-966-1211 Email： info@anaintercontinental-manza.jp

公式サイト :https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/detail/?id=361

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートについて

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260、客室数400室、098-966-1211）は国定公園で沖縄有数の景勝地でもある万座毛をのぞみ、2009年4月にインターナショナルなラグジュアリーリゾートとして大規模なリニューアルを実施し、ロビーエリアから客室にいたるまで海をイメージに、白とブルーを基調としたモダンで爽やかなインテリアで統一しました。また、2018年に誕生したクラブインターコンチネンタルラウンジでは、パーソナルなワンランク上のサービスをご提供いたします。地元を知り尽くしたコン

シェルジュのサービスや、便利なリゾートセンターで、リゾートでの多様な過ごし方をご提案し、お客さまの充実した滞在をサポートします。

