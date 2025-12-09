佐野アウトレットのChristmas Collection 12月12日（金）スタート ホリデー気分を盛り上げるギフトやグルメをナビゲート
佐野プレミアム・アウトレット（所在地：栃木県佐野市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）では、2025年12月12日（金）から25日（木）まで「Christmas Collection（クリスマスコレクション）」を開催します。特設ウェブサイトでは、ギフト情報を紹介するほか、各店舗のお得な情報、クリスマスグルメ、ラッピングサービスなど、ショッピングをより楽しくする企画を多数ご用意。さらに、ハンドベル演奏会や天体観測会など、心温まるイベントも開催します。
「Christmas Collection」では、クリスマスギフトにも最適なアクセサリーや冬に活躍する実用的なファッションアイテム、癒しのひとときを提供する生活雑貨、お子さまが喜ぶおもちゃなど、おすすめアイテムをご用意し、特設ウェブサイトでご紹介します。
また、ホリデーシーズンに合わせた各店舗のお得なセール情報や、ラッピングサービスを提供する店舗も特設ウェブサイトで紹介、ご来場前にスムーズなお買い物プランを立てていただけます。期間中は、クリスマスや雪をテーマにしたフォトジェニックなスイーツやグルメが楽しめる「クリスマスグルメ」を開催。ショッピングの合間もクリスマス気分を満喫いただけます。
12月13日（土）には、地元の佐野日本大学短期大学の学生によるハンドベルクリスマスコンサートを実施。清らかな音色が奏でるクリスマスソングで心温まるひとときを演出します。
さらに同日、移動天文車「アストロカー」が来場、天候に恵まれれば普段なかなか見ることができない月のクレーターや惑星の模様などをご覧いただけます。
また、12月13日（土）・14日（日）の2日間、恒例の佐野まるっとマルシェも開催。クリスマスケーキには欠かせないいちごや佐野市のお土産・農産物を販売するほか、13日（土）には家族で楽しめるワークショップ、さのまる記念撮影会などイベントも満載です。
場内イルミネーション
ハンドベル イメージ
アストロカー天体観測会 過去開催の様子
きらめくイルミネーションに包まれ、クリスマスムード満載の冬の佐野プレミアム・アウトレットでショッピングやイベントをお楽しみいただき、思い出に残る特別なクリスマスをお過ごしください。
【Christmas Collection概要】
■開催期間：2025年12月12日（金）～12月25日（木）
■特設ウェブサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/sp/202512/
特設ウェブサイトはこちら :
https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/sp/202512/
１. おすすめギフトアイテム
各ブランドのおすすめギフトアイテムを特設ウェブサイト内でご紹介。大切な人に想いを伝えるギフトや自分へのご褒美ギフトを見つけてください。
＜ギフトアイテム一例＞
■ファッション
Newyorker（メンズ）
・ニット
Ships（レディス）
・FLUFFY C/N KNIT
・WASHABLE WL CHK STOLE
・MINI BAG CHARM
■グッズ
Verite
・PT H＆C ダイヤモンドネックレス
■キッズ
Lego
・クリスマステーブルデコレーション（上）
・ホリデー特急（下）
※商品は売り切れの場合がございます。
※他の店舗のギフトアイテムや詳細は、ウェブサイトにてご確認ください。
２. セール情報
クリスマスに合わせて、各店舗でセールやお得なアイテムをご用意しています。
＜参加ブランド一例＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/9047/table/675_1_ae5b9887013f84c4a61acd6d9372e992.jpg?v=202512091159 ]
※内容は変更となる場合がございます。
※他の店舗や内容などの詳細は、ウェブサイトにてご確認ください。
３. クリスマスグルメ
クリスマスにおすすめのグルメが集合。冬をイメージしたパフェやカレーなど、フォトジェニックなグルメやスイーツをお楽しみください。
Cheese Garden
「ホワイトクリスマスパフェ」
950円
ミルキーなパンナコッタに甘酸っぱいフランボワーズソースとグラナパダーノを 合わせ、冬の雪をイメージしたパフェに仕上げました。
Curry & Yakitate Naan Amara
「チキンコルマカリー」
1,060円
クリスマスの雪夜をイメージした、ヨーグルトとカシューナッツを使ったマイルドでクリーミーなカリーです。
Gelato Pique Cafe
「Merry Bear クリームチーズとベリーのクレープ」
1,480円
ジャージー牛乳の濃厚ミルクジェラートに、いちご帽子のピケベアをのせたホリデークレープ。
Godiva
「ホットショコリキサースパイスチャイ」
750円
Godivaのダークチョコレートにスパイスチャイパウダーを使用したホットショコリキサー。
※各店、仕入れ状況等の理由により売り切れの可能性があります。
※価格はすべて税込です。
【12月開催のイベント】
◆地元 佐野日本大学短期大学 学生によるハンドベルクリスマスコンサート
ハンドベルが奏でるきらめく音色で、クリスマスらしい華やかな演奏会をお楽しみください。
・開催日時：12月13日（土) 16:00～17:00
・開催場所：佐野プレミアム・アウトレット フードコート内
・演奏者：佐野日本大学短期大学 ハンドベル愛好会
・観覧：観覧自由、無料
・協力：佐野日本大学短期大学
・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news10524.html
※状況により、変更・中止となる場合があります。最新情報はウェブサイトをご確認ください。
過去開催の様子
◆移動天文車「アストロカー シリウス」の天体観測会
どこにでも移動できる天文台「アストロカー」は、20cm屈折望遠鏡を搭載し、天候に恵まれれば月面のクレーターや土星の輪が見られるかも。お子様から大人までみんなで楽しめるイベントです。
・開催日時：12月13日（土） 10:00～19:00
・開催場所：佐野プレミアム・アウトレット 遊歩道
・参加費：無料
・主催：佐野市こどもの国
・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news10525.html
※天候等の理由により中止・内容変更の可能性があります。最新情報はウェブサイトをご確認ください。
移動天文車 「アストロカー シリウス」
過去開催の様子
◆佐野まるっとマルシェ
佐野市の魅力をご紹介する佐野市のPRイベント「佐野まるっとマルシェ」を開催。クリスマスケーキには欠かせないいちごをはじめ、佐野市や下野市のお土産品や農産物を販売します。また、仙水閣によるワークショップや天体観測も開催するほか、佐野ブランドキャラクター「さのまる」との記念撮影会も開催いたします。
・開催日時：12月13日（土)・14日（日） 10:00～19:00 ※物販の販売は16:00まで
・開催場所：佐野プレミアム・アウトレット 遊歩道
・主催：佐野市観光推進課
・販売内容（予定）：いちご（とちあいか）、いもフライ、佐野ラーメン（お土産麺）など
・ワークショップ：13日（土）
＜望遠鏡づくりワークショップ＞ 料金：1セット \1,500 ※無くなり次第終了
＜15倍天体望遠鏡組み立てワークショップ＞ 料金：1セット \3,000 ※無くなり次第終了
＜太陽黒点観察会＞ 時間：10:00～15:30 料金：無料
＜天体観測会＞ 時間：日没～19：00 料金：無料
・さのまる記念撮影会：13日（土） 時間：17:30～18:00
・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news903.html
※天候等の理由により中止・内容変更の可能性があります。最新情報はウェブサイトをご確認ください。
いちご（とちあいか）
仙水閣ワークショップ 過去開催の様子
さのまる記念撮影会 過去開催の様子
【佐野プレミアム・アウトレット 施設概要】
アメリカ東海岸をイメージした場内に、国内外の著名ブランドが約 180 店舗揃う、関東最大級のアウトレットセンター。東北自動車道 佐野藤岡インターチェンジに至近で、都内からは約90分と近く、幅広いアウトレットショッピングをお楽しみいただけます。
●所在地：〒327-0822 栃木県佐野市越名町2058番地
●営業時間：10:00～20:00 ※一部店舗を除く、季節により変動あり
●定休日：2026年2月26日（木） ※年1回（2月）
●WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/