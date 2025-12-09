【半額キャッシュバック!?︎】“実質無料”で忘年会!?︎ 限定配布の金券キャッシュバックがヤバすぎる。

株式会社虎寅


焼肉こじまグループ（本店・離れ・FC店舗）は、


12月30日まで！ディナータイムのご飲食代


《半額分》を次回使えるお食事券として還元する


「半額キャッシュバック企画」を全店で実施中！


年内最大級のお客様大還元イベント”として、


既に多くのお客様にご好評頂いております！


この上ないお得な機会に是非！


【圧倒的にお得な12月！】

12月30日までの期間だけは、


▶ 忘年会できても


▶︎家族できても


▶ 飲み会でも


▶︎会食でも


▶ デートでも


必ず “半額分が返ってくる” ため、


実質半額で焼肉が楽しめる特別期間！


まだ忘年会の場所決めてない～と


いう幹事さん！まだ間に合います^_^


【半額キャッシュバック概要】

【期間】 2025年12月30日まで


【時間】 ディナータイム限定


【内容】


　飲食代《半額分》を金券でキャッシュバック


【還元方法】


　その場で次回使える金券（食事券）を配布


【利用期間】


　2026年1月～2月末まで全店で利用可能


　　　　　　　※金券は1,000円単位で配布



▶︎詳しくは公式HP、Instagramにて


https://kojima1978.jp


https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs





店舗情報

▪️焼肉 こじま 本店


050-5456-2947(#)


大阪府羽曳野市野353-1 大谷ビル 1F


https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27023662/



▪️焼肉こじま離れ 大阪江坂


050-5596-6286(#)


大阪府吹田市江坂町1-23-17


https://tabelog.com/osaka/A2706/A270602/27151020/



▪️焼肉こじま離れ 藤井寺


050-5590-6319(#)


大阪府藤井寺市御舟町12-17


https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27138352/



▪️焼肉こじま離れ 大阪梅田


050-5594-1917(#)


大阪府大阪市北区鶴野町4-4


コープ野村 梅田A棟 1F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27143128/



▪️焼肉こじま 離れ 大阪福島


050-5595-5164(#)


大阪府大阪市福島区福島5-6-13


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27146456/



▪️焼肉こじま離れ 飯田橋


03-6256-9475(#)


東京都千代田区飯田橋4-7-8


第2山商ビル 1F


https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13303692/



▪️焼肉こじま 離れ 大阪アメ村


050-5595-7113(#)


大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27146966/



▪️焼肉こじま 離れ 針中野


050-5597-2233(#)


大阪府大阪市東住吉区針中野3-1-25


村松ビル 1F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270405/27130322/



▪️焼肉こじま 離れ 神戸三宮


050-5597-5679(#)


兵庫県神戸市中央区北長狭通1-8-5


東神ビル 1F


https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28074833/



▪️焼肉こじま離れ 住吉我孫子前


050-5570-0209(#)


大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270404/27123609/



▪️焼肉こじま離れ 大阪都島


050-5456-1536(#)


大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270304/27148668/



▪️焼肉こじま 離れ 大阪北巽


050-5456-3391(#)


大阪府大阪市生野区巽東1-1-36


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27149640/



▪️焼肉こじま離れ 大阪池田


050-5456-1562(#)


大阪府池田市菅原町2-17


https://tabelog.com/osaka/A2706/A270603/27148918/



▪️都城焼肉 えじま


0986-51-5263(#)


宮崎県都城市中町2-5


https://tabelog.com/miyazaki/A4503/A450301/45009940/



▪️焼肉ホルモン きょうい


050-5590-8981(#)


大阪府堺市北区中百舌鳥町6-991-4


https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27138863/



▪️大衆焼肉こじま 大阪堺宿院店


050-5890-4728(#)


大阪府堺市堺区宿院町東3-1-6


メゾン・ド・フェニックス 1F


https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27123356/



▪️大衆焼肉こじま 金町店


050-5589-2254(#)


東京都葛飾区東金町1-26-1


二宮ビル 1F


https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13271005/




■ お問い合わせ先


広報担当：大谷


E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp



【株式会社虎寅 概要】


商号　：株式会社 虎寅


代表者：代表取締役　内海 順紀


所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17


設立　：2021年1月6日


事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営