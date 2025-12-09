【営業・販売のビーモーション】空撮・点検・測量などを一括対応する「ドローンサービス」を開始

ビーモーション株式会社

企業の販売・営業部門のアウトソーシング事業を展開するビーモーション株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：伊藤 空、以下「ビーモーション」）は、空撮・建物点検・測量・農薬散布など、幅広い用途に対応した「ドローンサービス」の提供を開始しました。

専門オペレーターとのパートナーネットワークを活かし、撮影から編集、手続き、納品までワンストップで対応できる体制を整えています。初めての導入企業でも利用しやすいサービスとして、今後多様な業界への展開を目指します。

▶ドローンサービスの詳細はこちらからご覧いただけます

https://www.bemotion.co.jp/client/drone-service/

■背景

近年、企業PRや観光プロモーションにおける空撮、建物・インフラの点検、建設現場での測量、農業空撮によるPR動画制作、建物・インフラの点検、建設現場での測量、農業分野での散布支援など、ドローン活用の場面は年々拡大しています。一方で導入企業からは、「まず誰に相談すればいいのか分からない」「最適な方法や必要な資格・申請が分からない」「スポット依頼や小規模案件にも対応してほしい」など、“最初の一歩が踏み出しにくい”という声が聞かれています。

ビーモーションはこれまで、家電量販店・イベント・商業施設など、多種多様な現場を支えるなかで培ったヒアリング力と現場運営ノウハウを強みとしてきました。これらの知見を活かし、ドローン活用における企業の不安や迷いに寄り添いながら、「何を実現したいのか」の整理から最適な活用方法を提案するサービスとして本事業を立ち上げました。

■ビーモーションの「ドローンサービス」の特徴

- “何を実現したいか”の整理から伴走する提案型サービス単なる受託だけではなく、目的や課題をヒアリングし、最適な方法・機材・オペレーターを提案します。- ワンストップで依頼可能撮影・点検・測量から、編集、データ納品、飛行許可申請、保険対応まで一括サポート。- 最適な資格保有オペレーターをアサイン国家資格・民間資格保有者や、各分野に強みを持つパートナー企業を案件ごとに手配。- スポット案件や小規模案件にも柔軟に対応「まずは試したい」「急ぎで依頼したい」といったニーズにも迅速対応。- 現場理解に基づく安心の運営これまで築いてきた現場調整力を活かし、安全管理や周辺調整をスムーズに実施。空撮・イベント記録・建物点検・太陽光パネル点検・3Dマッピング・農薬散布・測量・特殊調査など、幅広い用途に対応しています。

▶ドローンサービスの詳細はこちらからご覧いただけます

https://www.bemotion.co.jp/client/drone-service/

■サービス企画・推進コメント

秋山 宗一（サービス・事業推進担当）

人材会社が提供するドローン事業の強みは、ドメインの人材ネットワークを生かした実績・知見を持つ即戦力のマッチングです。またこれまでの既存ニーズにとどまらず、ドローン活用による新しい価値の創造に努めてまいります

■ 社内有資格者コメント（ドローン資格保有者）

永井 美也子

DPCA認定 無人航空機操縦技能証明、

JUIDA認定 無人航空機操縦技能証明／安全運行管理者／認定スクール講師 を保有

ドローンは、正しい知識と安全管理があれば、企業の現場に大きな価値をもたらすツールです。ビーモーションの一員として、技術的な観点からもサービスづくりに力添えできればと思っています。安全で安心して利用いただける体制を支えていきたいです。

■今後の展望

ビーモーションでは、より多くの企業がドローンの価値を活用できるよう、パートナーネットワークの拡充と対応領域の強化を進めていきます。また、自社スタッフの育成や自社機材での運用も視野に入れ、より安定的で高品質なサービス体制の構築を目指します。導入段階での相談から、本格的な活用まで、企業のニーズに寄り添った伴走型支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：ビーモーション株式会社

所在地：〒171-0031 東京都豊島区目白1丁目4番25号 目白・博物館ビル3階

設立：1990年1月

代表取締役：伊藤 空（いとう くう）

事業内容：企業の営業・販売部門のアウトソーシング事業、顧客対応・教育分野におけるAI導入および運用支援

コーポレートサイト：https://www.bemotion.co.jp/

接客オンデマンドサービス：https://www.bemotion.co.jp/ondemand/

求職者向け／家電のお仕事：https://www.bework.jp/