「niko and ...」が、日本の朝食をユニークな視点で編集した企画”にっぽんのASAGOHAN”を12月12日（金）より、一部店舗限定でスタート！

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、どこか懐かしい日本の朝食にフォーカスした企画「にっぽんのASAGOHAN」を、2025年12月12日（金）より「niko and ...」一部店舗および公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて、発売いたします。発売前日の12月11日（木）18時からは、グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」にて、どなたでもご参加いただける一夜限りのローンチイベントを開催します。本イベントでは、コラボアイテムの先行販売に加え、YouTubeライブ企画「“GOOD” nights」の特別編として、有観客でのライブパフォーマンスを実施します。ゲストには、シンガーソングライターのさとうもかと、荒谷翔大 (solo set)を迎えて特別なライブをお届けします。さらに会場では、コラボレーション企画の世界観が楽しめるブースの展開や、DJイベントも開催します。また、2026年1月2日（金）14時からは、同店舗にて、「senkiya OMOCHI CLUB」を迎え、新年を祝うお餅つきパフォーマンスを実施します。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。本企画では、日本の朝食にまつわる懐かしい情景をヒントに、炊き立ての湯気や心が安らぐ出汁の香りなど、日本の朝ごはんが持つあたたかさを「niko and ...」らしくユニークな視点で編集しました。和食・洋食のアイテムラインナップに加え、思わずクスッと笑えるユニークなアイテムも展開し、グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」をはじめとする一部店舗にて発売します。

■「にっぽんのASAGOHAN」概要

湯気の向こう、今日もおいしい朝ごはん。

炊き立ての湯気、納豆を混ぜる音、黄身の輝き、出汁の香り。

静かで豊かな朝のひとときは、

時代がどれだけ進んでも変わらない。

おいしい朝ごはんは、いつだって元気をくれる。

さぁ、今日も良い1日になりそうだ。

本発売日：2025年12月12日（金）10:00～順次

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

特設サイト：https://www.dot-st.com/nikoand/cp/nippon_no_asagohan/

※ティザー公開2025年12月9日（火）10:00公開

※本公開2025年12月12日（金）10:00公開

※商品は10:00以降順次発売

取扱い店舗：

イオンモール旭川西、ららぽーとTOKYO-BAY、TOKYO、二子玉川ライズ、横浜ベイクォーター、イオンモール白山、イオンモール豊川、mozoワンダーシティ、くずはモール、神戸ハーバーランドウミエ、ららぽーと福岡

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）ZOZOTOWN

※店舗により展開アイテムやコンテンツが異なる場合がございます。

■前夜祭イベントについて

グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」にて、一夜限りのイベントを開催します。当日は“にっぽんのASAGOHAN”を体感できるブースをはじめ、DJイベントや「“GOOD” nights」の特別編としてスペシャルゲストを招き有観客ライブを開催します。

実施期間:

2025年12月11日（木）18:00～21:00

開催店舗:

「niko and ... TOKYO」

参加方法:

どなたでもご参加いただけます。

＜オンラインライブ企画「“GOOD” nights」特別編について＞

グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」で、定期的に開催しているYouTubeオンラインライブ企画「“GOOD” nights」特別編として、店内にて有観客ライブを開催します。

実施期間:

2025年12月11日（木）

19:00～19:30 さとうもか

20:00～20:30 荒谷翔大 (solo set)

開催店舗:

「niko and ... TOKYO」2F

参加方法:

どなたでもご参加いただけます。

※予定人数に達した場合は、入場を制限させていただく場合がございます。

URL:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLemX71cGn8sk4JHZJF2EFdZ18W4JPiSAC

※今回のライブの配信は行わず、有観客ライブのみの開催となります。

【さとうもか】

岡山出身のシンガーソングライター。

2021年リリースの「melt bitter」がロングヒットを記録する等、SNSを中心に若者から絶大な支持を得ている。2025年には5thアルバム『ERA』をリリース。

他アーティストへの楽曲提供やNewJeansへ日本語詞提供を行う等、幅広く活躍中。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/_satomoka_/

＜X＞ https://twitter.com/rrw6sv

＜TikTok＞ https://www.tiktok.com/@_satomoka_

【荒谷翔大 (solo set)】

時代が求めていた歌声を持つ、シンガーソングライター・荒谷翔大。2023年12月、ボーカルとほぼ全曲のソングライティングを手がけていたバンド・yonawoを脱退。2024年4月、1stシングル「涙」よりソロ活動スタート。映画「ブルーピリオド」では気鋭のプロデューサー・Yaffleからの声がけにより劇中歌「また会おう」の歌唱・作詞曲を担当。他にもandrop「Tayori feat. 荒谷翔大」、TAIKING「Step By Step feat. 荒谷翔大」、Shōtaro Aoyama「Once feat. 荒谷翔大」など、様々な分野のクリエイターからラブコールを受ける。その歌声と詞は、今を生きる人たちの言葉にならない想いを代弁し、混沌とした時代に生きる希望を灯す。8月23日にユニバーサルミュージックよりメジャーデビューシングル「雨」をリリース。10月には初のワンマンツアー「1st ONE MAN LIVE TOUR “26”」を全国5か所にて開催。

2025年3月にメジャー1st EP「ひとりぼっち」をリリースし、5月に「ピーナッツバター」、6月13日に「真夏のラストナンバー」を立て続けにリリース。6月から初の弾き語りでの全国ツアー「ひとりぼっちツアー」を開催し、11月には2度目となるバンドワンマンツアー「ONE MAN LIVE TOUR 2025 “Last Number”」を全国三大都市で開催。

＜Official Site＞ https://aratanishota.com

＜Official YouTube Channel＞ https://www.youtube.com/@ArataniShota

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/araaraaratani

＜X＞ https://x.com/araaraaratani

＜TikTok＞ https://www.tiktok.com/@araaraaratani

＜DJイベントについて＞

グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」で、定期的に開催しているDJイベントを今回のコラボレーションローンチを記念し、特別開催いたします。

開催日時:

2025年12月11日（木）

18:00～18:45

開催場所:

「niko and ... TOKYO」 1F

参加方法:

どなたでもご参加いただけます。

【Hirotaka Nishikawa】

＜餅つきイベントについて＞

「senkiya OMOCHI CLUB」を招き、グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」にて、新年を祝うお餅つきイベントを開催いたします。

開催日時:

2026年1月2日（金）

14:00～15:00

16:00～17:00

開催場所:

「niko and ... TOKYO」 1F

参加方法:

生演奏はどなたでも、ご覧いただけます。

引き換え方法:

当日「niko and ... TOKYO」店内にて、商品をご購入いただいたお客さまに、先着でつきたてのお餅をお配りいたします。引き換えは当日のレシートとさせていただき、ご購入金額に関係なく、おひとりさま１回限りとさせていただきます。なくなり次第配布は終了となります。イベント終了後の商品の返品はできかねますので予めご了承ください。

■「senkiya OMOCHI CLUB」について

普段は埼玉県川口市でsenkiyaというカフェと雑貨のお店を営んでいますが、年に数回全く関係のないお餅屋になります！みんな！餅つきしようぜ！日本人は餅ろん！世界中のみんなも一緒に気餅を一つに餅上げていきましょ～

＜Official Site＞ https://omochiclub.base.shop/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/senkiya_omochiclub/

■YouTubeのオンラインライブ企画「“GOOD” nights」について

いい夜には、いい音がにあう。

いい夜には、いい話がにあう。

いい夜には、いい服がにあう。

同じ時間なんて、ひとつとしてないから。

その場限りの、LIVEな夜を楽しもう。今夜も、いい夜を。

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。

全国147店舗展開（2025年11月末時点、WEBストアを含む）。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official