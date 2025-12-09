【学生向け】AI・ITスキルを競技形式で楽しく身につけるLスポーツ関西大会2025が、12月21日(日)@大阪なんばパークスにて初開催！

一般社団法人日本Lスポーツ協会

一般社団法人日本Lスポーツ協会（代表理事：川口 儀浩） は、「Lスポーツ関西大会2025」 を 2025年12月21日（日） に大阪なんばパークス にて開催いたします。

Lスポーツは、「Learning（学び）をSports（スポーツ）に」 をコンセプトにAI・ITスキルを競技形式で楽しく身につける新しい学びの文化です。過去、東京を中心に全国で開催されており、今回の関西大会は 関西エリアでの初の公式開催となります。競技テーマは、実務でも使われる業務自動化ツール RPA（MICHIRU RPA）。3人1組のチーム戦で、開発スピード × 正確さ を競います。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T_itREb6spo ]

昨年開催されたLスポーツ東京大会2024の様子

参加・見学申し込みフォーム

https://luma.com/obw1fkpa

Lスポーツは、代表の川口が文系でITアレルギーを持っていた状態から、学生時代にRPAに出会い、学び、価値提供できるようになったことで選択肢や可能性が広がったという強い原体験から生まれました。

日本では、2030年に約79万人のIT人材が不足すると見込まれ、文系・理系の分断や現場と専門家の“言語の隔たり”によって、DX推進が停滞する構造的な課題が顕在化しています。多くの学生が「自分は文系だからITは難しい」と思い込み、実践的な学びに触れないまま社会に出ていく現状も深刻です。

こうした社会課題に対し、Lスポーツは実践的なITツールを用いた競技形式の学習を通じて、文系・初心者でも楽しみながらスキルを習得できる新しい学びの場を創出しています。競争と協働の体験によって“自分にもできる”という実感を育み、ビジネスと技術の両方を理解し橋渡しできる「融合型人材」の育成を目指しています。これにより、日本社会が抱えるITリテラシー格差の解消と、人材育成の新たなモデルの確立に貢献していきます。

■ 大会概要

大会名： Lスポーツ関西大会2025

日時： 2025年12月21日（日）13:00～19:00

会場：eスタジアムなんば本店（なんばパークス1F Hero Eggスペース）

参加費： 無料

形式： 3人1組のチーム戦（個人応募OK／大会側でのチーム編成も可能）

賞金総額： 10万円（優勝45,000円）

競技ツール： MICHIRU RPA

参加人数：学生 約10チーム(3人1組)

参加学生(順不同)：大阪大学、大阪商業大学、神戸大学、京都大学、山口大学、関西学院大学、東海中学校 etc…

■ Lスポーツとは？

“学びをスポーツにする” 日本発の新しい学びの文化

AI／自動化／ITツールを、ゲーム感覚・対戦形式で習得

文系・初心者でも取り組みやすい設計

大企業・自治体・大学との連携が拡大

全国各地で地域大会をシリーズ開催中

■活動実績

経済産業省 教育イノベーター支援プログラム採択

日本アイ・ビー・エム株式会社とパートナーシップ締結

AI大会をGoogle for Startups Japanにて開催

ソニーの新規事業創出プログラムから生まれた「MESH」とのコラボ大会開催

有限責任監査法人トーマツからの協賛での大会開催

アクセンチュア株式会社と大会共催

現在、数多くの大企業からの支援を受け、日本全国で学生向け大会を開催中！

■Lスポーツ過去参加学生実績：計60校

■ 地域大会とは

Lスポーツは、全国の学生・若者がAI・ITスキルを「楽しく学ぶ」機会を届けるため、“地域大会シリーズ” として全国展開しています。

各地域大会では、その地域の学生コミュニティの育成、新しい技術に触れる・学ぶ入り口の提供、地域の学生と企業との接点づくり、地域のDXリテラシー向上に貢献しており、今回の関西大会もその一環として開催されます。

■ 前回大会（東京）の参加者の声

「本当にスポーツみたいに白熱して手に汗握った」

「RPA初挑戦でも楽しくできた」

「文系でも取り組みやすかった」

「努力した分だけ結果に出て達成感があった」

「チームで攻略していく感じが最高だった」

■ Lスポーツ関西大会2025 メインスポンサー：株式会社MICHIRU様

本大会は、競技で使用する 「MICHIRU RPA」 を開発する株式会社MICHIRU様メインスポンサーにて、開催されます。

株式会社MICHIRU 取締役 相馬章人 コメント

Lスポーツ関西大会2025の開催、おめでとうございます！

MICHIRU RPAが学生のみなさんの挑戦を後押しできることを、

とても嬉しく思います。楽しみながらITや自動化に触れ、自分の可能性をどんどん広げてください。会場で生まれる熱気と成長の瞬間を、私たちも楽しみにしています。

■ 会場協力：Hero Egg

Hero Egg（ヒーローエッグ） は、2024年8月に開設されたメタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。なんばパークス1F「eスタジアムなんば本店」内にあり、子どもから大人まで“共に学ぶ”をテーマに体験型プログラムを展開しています。

■ こんな学生におすすめ

ITスキルを楽しく身につけたい

AI／自動化ツールに触れてみたい

文系でITに苦手意識がある

就活で話せる強い経験をつくりたい

チームで協力して挑戦したい

新しいことに積極的に挑んでみたい

■ 参加登録はこちら

https://luma.com/obw1fkpa

社会人・企業・メディアの方も見学可能です！

上記、URL内の社会人登録フォームより、参加登録のほど、よろしくお願いいたします。

■ 主催

一般社団法人日本Lスポーツ協会