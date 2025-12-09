社宅代行に特化した情報プラットフォーム「社宅代行ラボ」をリリース、2025年12月よりサービス提供開始

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、社宅代行サービスに特化した情報プラットフォーム「社宅代行ラボ」を2025年12月に正式リリースし、掲載企業の募集を開始しました。

今回のリリースを記念し、社宅代行サービス・福利厚生代行・不動産管理などを提供する企業向けに初年度特別価格キャンペーンを実施いたします。これにより、社宅運用を支援する企業は、自社の強みや事例を「社宅代行ラボ」を通じて効果的に発信し、BtoBブランディングやリード獲得を強化できます。

サービス立ち上げの背景

企業のリモートワーク普及や人材の流動化が進む中で、社宅制度の見直しや外部委託ニーズが高まっています。

しかし実際には、「コスト管理が煩雑」「内製では業務負担が大きい」「社員満足度と経費効率の両立が難しい」などの課題を抱える企業も多く存在します。

株式会社プロメディアラボは、これらの課題を抱える総務・人事部門が、最適なパートナー企業と出会い、比較・検討できる場を提供するために「社宅代行ラボ」を立ち上げました。

社宅代行ラボとは

「社宅代行ラボ」とは、社宅制度の運用・代行に関する最新の情報・事例・ノウハウを提供する専門メディアです。単なる比較サイトではなく、企業の「社宅運用課題を解決する」ための実践的な知見を届け、企業のコスト最適化と社員満足度向上を両立させることを目的としています。

「社宅代行ラボ」の特徴

１.社宅代行・法人賃貸に特化した記事・事例の発信

社宅代行・福利厚生・法人向け賃貸など、専門性の高いテーマに特化した記事を多数発信。

SEOに最適化された記事設計により、「社宅代行」「法人住宅」「賃貸管理代行」などのキーワードからの検索流入を獲得し、企業の露出・認知向上を支援します。

２.導入企業や運用支援企業へのインタビュー記事

実際に社宅代行を活用している企業や、運用支援を行う企業へのインタビューを通して、現場の課題や成功事例をリアルに紹介。単なるサービス紹介にとどまらず、「どんな課題を解決したのか」「どのように運用改善を進めたのか」といった実践的なストーリーを発信します。

３.3社限定のプレミア掲載枠で、情報が埋もれない

多数の情報が並ぶ比較サイトとは異なり、「社宅代行ラボ」では常時3社のみの掲載を実施。各社の記事がしっかりと読まれ、ブランディング・リード獲得の双方を最大化できる構成を採用しています。

コメント（代表取締役 廣瀬義憲）

社宅制度は“住まいの福利厚生”として社員満足度に直結する重要な仕組みです。しかし、制度の複雑さや管理コストの高さから多くの企業が課題を抱えています。

「社宅代行ラボ」は、そうした課題を持つ企業と、ソリューションを提供する企業をつなぐ“業界特化型の情報ハブ”として立ち上げました。企業の経営・総務・人事担当者の皆さまにとって、制度見直しの一助となることを願っています。

リリース記念キャンペーン 初年度特別価格プラン

正式リリースを記念して、広告掲載を希望する企業向けに初年度限定の特別価格プランを実施中です。社宅代行・法人賃貸・福利厚生支援などのサービスを提供する企業は、比較記事・導入事例・インタビューなど複数の切り口で自社の魅力を発信可能です。

掲載料金や詳細プランはお問い合わせください。企業規模や目的に合わせた柔軟な提案が可能です。

なお、掲載開始については2026年4月ごろを予定しております。

お申し込みは以下のフォームよりお願いいたします。

【お問い合わせフォーム】：https://forms.gle/77mmD5h7i2xrP4pZ8

サービス概要

名称：社宅代行ラボ

内容：社宅代行に関する解説記事、導入事例、専門家インタビューを提供

リリース開始：2025年12月

詳細：https://shataku-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/