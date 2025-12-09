天皇ご一家の歩みを解説付きで振り返る『戦後80年の祈り』“秘蔵”報道写真展を1月10日（土）より光文社ロビーで開催！
写真／JMPA
戦後80年という節目となった今年、「戦争の記憶」を継承するため広島や長崎など各地を巡られた天皇ご一家。また愛子さまにとっても、今年は新浜鴨場での外交団接遇デビューや、ラオスへの海外公式訪問など特別な一年となりました。雑誌『女性自身』では、そんな天皇ご一家の2025年の歩みを、約70枚の秘蔵写真で振り返る報道写真展を開催します。天皇ご一家をより身近に感じられる特大写真、皇室記者歴37年の本誌記者による写真解説にもご注目。『女性自身』が報じてきた名シーンの数々で、いっしょに「祈りと絆の日々」を感じてみませんか――。
https://jisin.jp/koushitsu/2533022/
◆イベント名：「天皇ご一家 『戦後80年の祈り』女性自身 報道写真展」
◆期間： 令和8年1/10（土）～1/12（月・祝）
◆入場時間：午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）
◆会場：光文社１階ロビー（東京都文京区音羽1-16-6）
◆入場料：申込者本人＋同行者３名様まで無料
◆主催：光文社 女性自身編集部
※写真展のご入場には〈事前のお申し込み〉が必要になります
主な展示内容
◆硫黄島、モンゴル、広島、長崎…ご一家で臨まれた「戦争の記憶継承の旅」
写真／JMPA
◆愛子さま「飛躍の１年」
写真／JMPA
◆天皇ご一家「絆のリンクコーデ」
写真／JMPA
◆那須、須崎での「ご家族のひととき」
写真／JMPA
◆春・秋の園遊会
写真／JMPA
※展示内容は変更となる可能性があります
同時開催！「皇室記者歴３７年・近重幸哉氏による解説セミナー」
これまでご一家の節目を取材し続けてきた本誌皇室記者・近重幸哉氏が、展示写真の秘蔵エピソードを解説するセミナーを開催します。ご希望の方はどなたでも無料でご参加いただけます。
※ご参加には写真展入場申し込みと併せて、お申し込みが必要です
※応募多数の場合は申し込みを締め切る場合がございます
◆名称：「皇室記者歴３７年・近重幸哉氏による解説セミナー」
◆日時：１.令和8年 1/10（土）13:00～14:00
２.令和8年 1/11（日）13:00～14:00
◆定員：各回50名様まで
◆会場：光文社９階（東京都文京区音羽1-16-6）
◆参加費：無料
◆近重幸哉氏プロフィール
皇室担当記者。1961年広島県生まれ。昭和、平成、令和の皇室を取材し続けている。テレビのコメンテーターとしても活躍中
