12月9日よりＳＯＭＰＯひまわり生命の「ＭＹひまわり」でVポイントへの交換が開始！

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼 CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）と三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、2025年12月9日（火）よりＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社が運営するスマートフォンアプリ「ＭＹひまわり」において、同社の有効な保険契約にご加入いただいている契約者を対象に、健康行動や保険事務手続きなどで貯まるポイントをVポイントに交換できるサービスを開始いたします。

三井住友カード株式会社

「ＭＹひまわり」は、いつでもお手元で「生命保険」の内容確認やお手続きができ、「健康」もサポートするアプリです。契約内容の確認や各種手続きがオンラインで完結できるほか、健康増進をサポートするコンテンツも充実しています。ＳＯＭＰＯひまわり生命の契約者は、年1回の健康診断結果の登録、毎週の歩数基準のクリアや、日々の健康行動（かんたん健康チェックや健康ミッションなど）を通じて、アプリ内でＭＹひまポイントを貯めることができます。

このたび、ＭＹひまポイントをVポイントに交換できるサービスを開始いたします。これによりVポイントをご利用のお客さまは、Vポイントを獲得できる機会がさらに広がります。

ＭＹひまポイント1000ポイントはVポイント80ポイント※1に交換できます。交換単位はＭＹひまポイント1000ポイント、5000ポイント、10,000ポイントの3種類から選ぶことができます※2。交換したVポイントは、全国約16万店舗のVポイント提携先や、世界の約1億店舗のVisa加盟店※3で1ポイント＝1円分としてご利用いただけます。

※1 交換後のVポイントは交換完了日から有効期限6カ月の期間限定Vポイントです。

※2 交換単位は変更となる場合があります。最新の情報は「ＭＹひまわり」アプリをご確認ください。

※3 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。

CCCMKHDと三井住友カードは、「ＭＹひまわり」でのVポイント交換サービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

＜「ＭＹひまわり」のVポイント交換サービス概要＞

・交換開始日：2025年12月9日（火）

・交換レート：ＭＹひまポイント1000ポイント → Ｖポイント80ポイント

※ 交換後のVポイントは交換完了日から有効期限6カ月の期間限定Vポイントです。

※ 交換単位はＭＹひまポイント1000ポイント → Vポイント80ポイント、ＭＹひまポイント5000ポイント

→ Vポイント400ポイント、ＭＹひまポイント10,000ポイント → Vポイント800ポイントの3種です。

※ 交換単位は変更となる場合があります。最新の情報は「ＭＹひまわり」アプリをご確認ください。

・交換手順

（1）「ＭＹひまわり」アプリへログインし、右上の「ポイントマーク」をタップ

（2）ポイント交換サイトに遷移し、交換先から「Vポイント」を選択

（3）交換ポイント数を選択し、交換手続きを完了させる

（4）「交換商品一覧」から付与されたギフトコードを確認し、Vポイントのギフトコード申請サイトにログイン

（5）コードを入力して「ポイントを獲得する」ボタンを選択

・交換タイミング：ギフトコード発行後、ギフトコード申請サイトで交換申請をすると即時で付与されます。

※ ギフトコードの申請期限は5カ月です。

※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEB サイトをご確認ください。

CCCMKHD特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/

三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html

＜「ＭＹひまわり」アプリダウンロード＞

・サービスサイト：https://www.himawari-life.co.jp/brand_insurhealth/myhimawari_app/

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/ｍｙひまわり/id6473882605(https://apps.apple.com/jp/app/%EF%BD%8D%EF%BD%99%E3%81%B2%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A/id6473882605)

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.himawari.life&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.himawari.life&pli=1)