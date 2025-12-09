ゆる麻布 初著書『こうやって、すぐに動ける人になる。』反響拡大につき重版決定12月20日(土)に出版記念イベントを開催！

株式会社X

SNSで人気のインフルエンサー・ゆる麻布の初著書『こうやって、すぐに動ける人になる。』(PHP研究所）が、全国各地の書店で売り切れが相次ぎ、SNS上でも大きな反響を呼んでいます。この反響を受け、出版記念イベントを開催することが決定しました。

Amazonでの予約販売開始直後には在庫が完売し、その後の全国書店での販売でも予想を上回る売れ行きを記録。一部書店では追加注文が追いつかない状況が続いています。こうした状況を受け、出版社（PHP研究所）は緊急重版を行いました。

ゆる麻布：著『こうやって、すぐに動ける人になる』PHP研究所：刊

【12月20日（土）】出版記念パーティ＆サイン会『こうやって、すぐに動ける人になる。』

このたびの重版決定および売り切れ続出を記念し、出版記念イベントを開催いたします。

本イベントでは、直筆サイン本の配布に加え、書籍では伝えきれなかった内容や制作の裏話、読者との質疑応答、イベント参加者限定付録の手渡しなど、ここでしか体験できない特別なプログラムをご用意しております。

▼参加方法および会場情報はこちら

https://peatix.com/event/4694266

■大ヒット御礼『こうやって、すぐに動ける人になる。』ゆる麻布出版記念パーティ＆サイン会

開催場所：ステイゴールド ギンザ（東銀座駅から徒歩1分）

開催日時：2025年12月20日（土）13:30～15:30（開場13:00）

応募方法：Peatix(ピーティックス)から申し込み（https://peatix.com/event/4694266）

詳細：https://peatix.com/event/4694266

■ゆる麻布 著者プロフィール

Xアカウント｜https://x.com/yuruazabu

連続起業家。新卒でブラック企業に入社、理不尽な働き方を経験し、退社後一念発起して起業。

M&Aやデジタルマーケティングを専門分野とし、売上数十億円規模の会社を経営する実業家。

Xのフォロワーはわずか半年で6万人を超え、現在はインフルエンサーとして起業、経営、投資、会社売却に関する情報を忖度無しで発信している。

■ 書籍情報

書籍名：『すぐ動ける人になる』

著者：ゆる麻布

出版社：PHP研究所

発売日：2025年11月25日

定価：1,760円（税込）

Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4569860192/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社X（担当：書籍担当者）

Tel：03-6161-2828（代表）

Mail：pr@x-x.co.jp