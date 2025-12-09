マルトモ「節匠削匠(R)鰹本枯節ソフトけずり2g×10袋」大日本水産会会長賞 受賞！

マルトモ株式会社

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長：明関眸 本社：愛媛県伊予市）は、全国水産加工業協同組合連合会主催「第36回全国水産加工品総合品質審査会」において、好評発売中の「節匠削匠(R)鰹本枯節ソフトけずり2g×10袋」が「大日本水産会会長賞」を受賞しましたことを報告いたします。

「全国水産加工品総合品質審査会」とは全国で生産されている水産加工品等の品質向上を図り、あわせて水産加工業者の生産、技術、販売についての意欲向上に寄与することを目的に実施されている審査会です。第36回となる本年は785品の応募の中から最高賞の農林水産大臣賞の他、50品が各賞を受賞しました。なお、マルトモの受賞歴としては、第32回審査会において「カリッと小魚くん(R)30g」が水産庁長官賞を、第35回審査会において「煮干し削っちゃいました」が全国水産加工業協同組合連合会会長賞を受賞しております。

マルトモは、創業100年以上にわたり“かつお節・だし”を通じて和食文化の継承に努めてまいりました。多様化する食の時代、これからも生活者の声に耳を傾け、生活スタイルや時代のニーズに合わせた“かつお節・だし”にこだわる食提案を続けてまいります。

第36回全国水産加工品総合品質審査会「大日本水産会会長賞」受賞商品の詳細

「節匠削匠(R)鰹本枯節ソフトけずり2g×10袋」

https://www.marutomo.co.jp/brand-list/katsuohonkarebushi

マルトモ株式会社

https://www.marutomo.co.jp/