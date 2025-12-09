【知財AI】リーガルテック社、企業の無形資産を創出する「AI発明工場」を本格展開へ

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役社長 平井智之）は、企業が保有する研究ノートや技術文書から発明を創出し、無形資産として体系化する「AI発明工場（AI-IP Factory）」の本格展開を開始した。本取り組みは、発明創出基盤「IPGenius」、特許・技術分析基盤「MyTokkyo.Ai」、技術文書共有基盤「リーガルテックVDR」を統合し、技術情報の創出・分析・共有を一体化するものである。研究開発から知財、経営判断までの断絶を解消し、企業の技術価値を継続的に創出する仕組みの構築を目指す。

背景

世界的に企業価値の大半を無形資産が占める時代となる中、技術情報をいかに発明として価値へ転換し、競争力として蓄積するかが重要な経営課題となっている。しかし、研究ノートや実験記録、技術メモなどの情報は部門横断の連携が進まず、発明化されないまま埋もれてしまう状況が依然として存在する。また、発明創出においては専門性や属人性が高く、創出プロセスの標準化が進んでいない。

リーガルテック社は、こうした構造的課題に対応するため、AIを活用した発明創出基盤の整備を進めてきた。このたび、生成AI・検索AI・技術文書管理基盤の三位一体により、企業が保有する技術情報を継続的に発明へ転換する仕組みを整備し、本格提供を開始する。

発表内容

リーガルテック社は、発明創出プロセスをAIで支援する「AI発明工場（AI-IP Factory）」の運用を開始した。本取り組みは、以下の三つのプロダクト群を統合して提供するものである。

・IPGenius（発明創出フェーズ）

研究ノート・技術文書から発明の核心を抽出し、構造化された発明情報を生成する。

・MyTokkyo.Ai（分析フェーズ）

世界の特許・技術情報を比較・分析し、創出した発明の位置付けや差別化ポイントを整理する。

・リーガルテックVDR（共有フェーズ）

技術文書を安全に管理し、発明検討・社内審査を円滑にする。

これにより、発明創出から分析、共有・検討に至る工程が一体化し、企業の無形資産創出プロセスを継続的に支援する。

サービス／機能の主な特徴

（1）発明の創出自動化（IPGenius）

・研究メモ・実験記録・技術資料の解析

・発明ポイントの抽出・構造化

・代替案提案

・発明の技術要素整理

（2）技術・特許分析の統合（MyTokkyo.Ai）

・競合技術との比較

・類似技術の俯瞰

・ホワイトスペース（技術空白領域）の把握

・発明の差別化ポイント分析

（3）技術情報の安全な共有（リーガルテックVDR）

・技術検討資料の安全な社内共有

・アクセス権限・ログ管理

・共同開発における文書流通の高度化

・三製品を通じて、発明の創出・評価・共有が一貫して行える環境を提供する。

想定利用シーンと導入効果

・研究ノートからの発明候補抽出

・技術テーマ検討時の特許状況の整理

・新規事業領域における技術ポジション把握

・発明審査・事業部との情報共有

・未発明領域の特定と開発方向性の検討

これにより、発明創出の属人性低減、開発判断の迅速化、技術情報の組織的活用が期待される。

事業インパクト

無形資産の価値が企業競争力を左右する中、発明創出プロセスへのAI導入は多様な産業での需要が見込まれる。AI発明工場構想は、製造業、IT、医療、研究機関など幅広い領域で展開可能であり、中期的にはプロダクト横断での利用拡大につながる見込みである。発明創出から分析・共有までの一貫した利用により、顧客企業の利用範囲が広がり、ARRへの寄与も期待される。

今後の展開

リーガルテック社は、AI発明工場を軸として企業の技術価値を高める仕組みを継続的に高度化する。今後は業界別テンプレートの拡充、統合データ基盤の強化、AIモデルの精緻化などを進め、無形資産の創出と活用を支える基盤を発展させる方針である。また、知財AIシリーズとして、各産業向けの連続リリースを順次発表する予定である。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

・発明創出プラットフォーム「IPGenius」

・特許・技術分析プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

・技術情報共有データルーム「リーガルテックVDR」