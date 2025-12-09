いちばん売れている栄養学の本　『一生役立つ きちんとわかる栄養学』　大手出版取次の年間ベストセラー　実用書部門トップ10入り（日販調べ）

株式会社西東社

株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、出版取次大手の日本出版販売（日販）が発表した2025年の年間ベストセラーにて『一生役立つ きちんとわかる栄養学』が単行本実用書7位にランクインしたことをお知らせいたします。(日販調べ)

https://www.nippan.co.jp/ranking/annual/

★★ランキング1位、続々獲得！★★

・トーハン 第１位 生活／料理その他／料理その他 （24/1/1～12/31）

・Amazon 第1位 売れ筋ランキング 本 栄養科学 （25/12/8）

・TSUTAYA 第1位 生活実用／家庭医学／家庭医学一般 （25/1/1～12/7）

・紀伊國屋書店 第1位 生活／料理その他／料理その他（24/7/1~25/6/30）

・丸善ジュンク堂書店 第1位 実用／実用／健康食（24/7/1~25/6/30）

・未来屋書店 第1位 実用／実用／健康食／健康食（24/1/1～12/31）

・三省堂書店 第1位 趣味・生活／食品成分表・カロリー計算（25/1/1～12/7）

【書誌情報】

■タイトル：『一生役立つ きちんとわかる栄養学』

■監修：飯田薫子・寺本あい

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2019/06/05

■価格：定価1,540円（1,400円 + 税）

■判型・ページ数：A5/288ページ

■ISBN：9784791626229

■Amazon： https://amzn.asia/d/0s1PNKb

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/15939779

●基本のキからしっかり学べる栄養学の本

これから栄養と健康について学ぼうとするすべての人へ向け、栄養学の基礎知識から最新トピックまでを網羅し、マンガと図解を多用して解説した本です。案内役は２匹のネコ。第１章と第２章は、主人公と２匹のネコの掛け合いにより、知っているようで意外と知らない食と栄養の知識がぐんぐんと身につく作りです。

続く第３章では各栄養素の効率のよい食べ方、第４章では症状別のおすすめレシピ、第５章では食品ごとの栄養成分や栄養を逃さない調理法と、栄養知識を毎日のごはんに活かすための情報も満載。

各栄養素の摂取基準や、各栄養素を多く含む食品リスト、さまざまな食品の栄養成分の含有量など役立つ最新データも満載しており、栄養事典としても活用できます。

「教科書級の深みがありながらサクサク読める」と評判になり、発売２年目から大きく売り上げを伸ばしヒット。現在までの累計発行部数は33万部です。

《 シリーズ展開中！》

★Amazon 第1位 売れ筋ランキング 本 医学 （25/4/15）★

【書誌情報】

■タイトル：『一生役立つ きちんとわかる解剖学 筋肉・骨・からだのしくみ』

■監修：橋本尚詞

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2024/05/27

■価格：定価1,760円（1,600円 + 税）

■判型・ページ数：A5/287ページ

■ISBN：9784791632718

■Amazon： https://amzn.asia/d/cgMzG6v

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/17884349

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

