車中泊施設「RVパーク」が新たに4件開設！自然の中で癒さるRVパークが全国に拡大中！

一般社団法人日本RV協会（会長：荒木 賢治、所在地：神奈川県横浜市、略称：JRVA）では、「快適に安心して車中泊が出来る場所」として車中泊施設“RVパーク”を全国に広めています。11月は４件の特徴あるRVパークが新たに開設されました。2025年1２月1日時点でRVパークの数は全国に589件となり、多くの方に気軽に車中泊をお楽しみ頂ける環境が広がっています。ぜひ行楽シーズンなどこれからの旅行プランに加えてみてはいかがでしょうか。

※日本RV協会認定車中泊施設「RVパーク」はこちらからご覧いただけます：https://rv-park.jp/

家族や友人とアクティビティが楽しめるRVパークが続々登場！

「RVパーク 京都・烟河」併設の温泉「RVパーク OYR LAND」広々としたスペース

人気観光地「京都」に新たに開設された夕朝食・温泉をセットで楽しめる「RVパーク 京都・烟河(https://web.rv-park.jp/spaces/detail/588)」や、静かな環境の中広々車中泊が楽しめる「RVパーク OYR LAND(https://web.rv-park.jp/spaces/detail/595)」が開設！

11月開設RVパークはこちら（全4件）

・RVパーク たそがれテラスの森と風（三重県）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/598

・RVパーク OYR LAND（千葉県）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/595

・RVパーク 愛媛・松山・奥道後（愛媛県）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/597

・RVパーク 京都・烟河（京都府）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/588

