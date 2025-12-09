車中泊施設「RVパーク」が新たに4件開設！自然の中で癒さるRVパークが全国に拡大中！

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人日本RV協会

一般社団法人日本RV協会（会長：荒木 賢治、所在地：神奈川県横浜市、略称：JRVA）では、「快適に安心して車中泊が出来る場所」として車中泊施設“RVパーク”を全国に広めています。11月は４件の特徴あるRVパークが新たに開設されました。2025年1２月1日時点でRVパークの数は全国に589件となり、多くの方に気軽に車中泊をお楽しみ頂ける環境が広がっています。ぜひ行楽シーズンなどこれからの旅行プランに加えてみてはいかがでしょうか。



※日本RV協会認定車中泊施設「RVパーク」はこちらからご覧いただけます：https://rv-park.jp/



家族や友人とアクティビティが楽しめるRVパークが続々登場！


「RVパーク 京都・烟河」併設の温泉

「RVパーク OYR LAND」広々としたスペース

人気観光地「京都」に新たに開設された夕朝食・温泉をセットで楽しめる「RVパーク 京都・烟河(https://web.rv-park.jp/spaces/detail/588)」や、静かな環境の中広々車中泊が楽しめる「RVパーク OYR LAND(https://web.rv-park.jp/spaces/detail/595)」が開設！



11月開設RVパークはこちら（全4件）


・RVパーク たそがれテラスの森と風（三重県）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/598


・RVパーク OYR LAND（千葉県）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/595


・RVパーク 愛媛・松山・奥道後（愛媛県）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/597


・RVパーク 京都・烟河（京都府）：https://web.rv-park.jp/spaces/detail/588




【本件に関するお問い合わせ先】


一般社団法人日本RV協会　


メールアドレス：jrva-pr@jrva.com


電話番号：045-270-3855


営業時間：平日9:30～18:00


HP：https://www.jrva.com/