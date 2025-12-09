「飲食店ドットコム」物件リクエスト機能が首都圏全域に拡大～非公開物件情報のマッチング機会が大きく広がる～

株式会社シンクロ・フード

飲食店の出店・開業・運営に役立つサービスをワンストップで支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤代真一、東証プライム市場：3963）は、「店舗物件探し」において提供している「物件リクエスト機能」を、これまでの東京23区限定から首都圏全域（東京都下・神奈川・千葉・埼玉）へ拡大いたしました。

これにより、23区外で出店を検討するユーザーも非公開物件情報を受け取ることが可能となり、出店希望者と不動産会社・貸主側のマッチング機会が大きく広がります。

■「飲食店ドットコム 物件探し」とは

2003年9月より、飲食専門の店舗物件を紹介するサイトとして、飲食店を開業される方や運営中の方に多くご利用いただいています。店舗に強い約3,500社の不動産会社と提携し、貸し店舗物件を8,400件以上掲載（※2025年11月現在）。掲載物件の約半数が、飲食店開業希望者に人気の居抜き物件です。

「物件リクエスト機能」は、会員（出店希望者）が登録した条件をもとに、店舗専門の不動産会社や貸主が非公開を含む店舗物件情報を直接メールで配信できる会員向けの無料機能です。

「営業中でWebに掲載できない物件」や「募集前の新着情報」など、公開されない物件情報をいち早く受け取ることが可能です。

※ご希望の条件や立地によっては、物件情報が届かない場合もございます。

※非公開物件の配信状況は条件により異なるため、必ずお届けをお約束するものではありません。

■利用方法

1.飲食店ドットコム に無料会員登録 (https://www.inshokuten.com/ )

2.希望条件、出店計画の入力・登録（https://www.inshokuten.com/bukken/order/ ）

■エリア拡大の背景と目的

これまで本機能は東京23区内のみでの提供でしたが、首都圏エリア（東京都下・神奈川・千葉・埼玉）での飲食店出店ニーズの高まりを受け、より多くの出店希望者と物件情報のマッチングを実現するために対応エリアを拡大しました。

今回の拡大により、双方に以下のようなメリットがあります。

・23区外で出店を検討するユーザーも非公開物件を受け取れる

・不動産会社・貸主側は、より広い範囲の出店希望者へ効率的に情報提供できる

■不動産会社の業務負担を軽減する「パートナー制度」もスタート

2025年4月より、弊社では不動産会社様向けの 「パートナー制度」 を開始しました。

これまで不動産会社にて行っていただいていた物件登録作業を、当社が無料で代行する制度です。

月額費用は不要で、成約時のみ所定の手数料をいただく成果報酬型のサービスです。

現在、埼玉・千葉・兵庫・京都・福岡 の各エリアで導入が進んでおり、すでに複数の不動産会社にご利用いただいています。 物件の掲載代行だけでなく、反響・集客サポート、出店希望者の紹介など、日々の業務を幅広く支援しています。

物件掲載をご希望の不動産会社様は、以下の Google フォームより物件情報をご連絡ください。

担当スタッフが内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。

https://forms.gle/W7rJGJxVQR38c2yz7

※エリアごとに契約できる会社数には限りがあるため、募集状況によってはご案内が難しい場合がございます。

■株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 藤代 真一

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ (https://www.inshokuten.com/home/)）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/(https://job.inshokuten.com/) ）

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」（https://www.inshokuten.com/foodist/ ）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/ (https://gourmet-baito-chan.com/))

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/(https://www.tenpodesign.com/) ）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/(https://naisoh-kenchiku.com/) ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/(https://agrijob.jp/) )

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報ブランディング戦略室：今西 大木

住所：東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

TEL：03-5768-9522 Mail：support@synchro-food.co.jp

