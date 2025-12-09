コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

大手総合不動産コンサルティングサービスであるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：小笠原 行洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、オフィステナント調査をまとめたレポート「2026年アジア太平洋地域 ワークプレイス・インサイト」の日本語版を発表しました。アジア太平洋地域の800社以上の企業およびクライアントの声を集約し、最新のワークプレイス戦略に関する動向を明らかにしています。

コリアーズ アジア太平洋地域 オキュパイアー・サービス統括 Mike Davis（マイク・デイビス）は「今日と明日のワークプレイスは、人々がどこに座るかだけではなく、空間がパフォーマンスと体験をどのように推進するかである。我々は地域を超えてクライアントとパートナーシップを組み、オフィス戦略を競争優位性の源泉に転換し、レジリエンス、機動性、長期的な価値を高める革新的な思考でリードしている。」とコメントしています。

レポートの主なポイント

1.ワークプレイスの最優先事項

調査対象企業の約半数（48%）が職場の質や従業員体験への投資を積極的に行っており、26%は過去12ヶ月で大きな投資を実施、さらに22%が今後1年以内に投資を予定している。

2.ハイブリッドのパラドックス

調査では、企業の47%がハイブリッドワークモデルを導入し、柔軟性を志向する一方で、出社義務や固定席などの従来型の仕組みも依然として残っている。

3.インクルーシブな戦略による牽引

2030年までに、職場には5つの世代が共存し、多様性が高まるとされている。調査対象企業の15%はこの点を考慮し始めており、40%が職場での対応を模索している。世代間多様性への適応では、インド（44%）、フィリピン（43%）が最も高い割合。

4.従業員のニーズとワークプレイス戦略の乖離

従業員がオフィスに来る最大の理由は「社会的交流・チームとのつながり」（27%）、次いで「ワークプレイスの質」（18%）、「ウェルビーイング機能へのアクセス」（18%）。ワークプレイス戦略の策定は48%が経営層主導、19%が全従業員参加型との回答。

5.サステナビリティの意欲と行動のギャップ

企業の52%がビルオーナーと連携して、サステナビリティに取り組んでいる一方、その実行度には地域差が見られる。オーストラリアは79%が積極的に連携、インド（67%）、シンガポール（65%）が積極的に推進。日本は42％が方向性未定で、韓国や台湾などでも目標未設定が多い。

6.デザインとテクノロジー

2030年までに5世代の共存に対応したワークプレイスを形成するべく、企業の20％が従業員の働きやすさを向上させるためにAIツールを活用しており6％はデスク予約データを、3％はオフィスの稼働状況センサーを導入している。

「2026年アジア太平洋地域 ワークプレイス・インサイト」日本語版の全文は、以下のリンクよりダウンロードいただけます。

https://www.colliers.com/ja-jp/research/2026-asia-pacific-workplace-insights

コリアーズについて

コリアーズについてコリアーズは、ナスダックおよびトロント証券取引所に上場する、事業用不動産サービス、エンジニアリングコンサルティング、投資運用を専門とする、世界有数の大手総合プロフェッショナルサービス会社です。世界 70 か国で事業を展開し、24,000 人のエンタープライズ精神に富んだプロフェッショナルが、クライアントに卓越したサービスと専門的なアドバイスを提供しています。また、当社株式を保有する経験豊富な経営陣は、約 30 年間にわたり、年間約 20%の複利ベースの投資収益率を株主に提供してきました。年間収益は 55 億ドル、運用資産は 1,080 億ドルに達しています。コリアーズは、クライアント、投資家、社員の成功を加速させることにコミットしています。詳細は colliers.com/ja-jp（日本語公式サイト）、X（旧 Twitter） @ColliersJapan、LinkedIn にてご覧いただけます。

コリアーズ・ジャパンについて

コリアーズ・ジャパンは東京・大阪の拠点に 100 人以上の専門家を擁し、国内外の投資家・オーナー・テナント向けに、オフィス リーシング、インダストリアル リーシング、リーシングマネジメント、キャピタルマーケット、インベストメントサービス、プロジェクトマネジメント、デザイン ビルド、ワークプレイス コンサルティング、コンサルティングアドバイザリー、不動産鑑定およびホテルズ＆ホスピタリティのアドバイザリー業務を提供しています。

