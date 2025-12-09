TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」放送情報とキービジュアルを初公開！ついにDivinez最終章が幕を開ける！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2026年1月10日(土)より放送開始のTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」のキービジュアルを初公開しましたことをお知らせいたします。

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」キービジュアル解禁！

2011年1月から始まった「カードファイト!! ヴァンガード」プロジェクトは、魅力的なキャラクターや世界観で今もなお人気を獲得し続けている。

10周年記念作品として、放送されたTVアニメ「Dシリーズ」。

2024年1月より「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」が放送され、ついにその最終章「幻真星戦編」が放送スタート！

―あらすじ―

アキナ達の住む加賀國金澤で、異常現象が観測された。

濃霧に包まれる街、聳え立つ塔。それは幻世界。

――赫き月の昇る夜、彼らは"幻影(ファントム)"となる。

幻世界に迷い込んだアキナ達の前に”幻影(ファントム)ファイター”が立ちはだかる。

対抗できるのは、カードに選ばれた特別な”幻真獣(げんまじゅう)ファイター”のみ。

幻を消し去るか、真に取って代わるか。

――存在を懸けた戦いに、挑め。

―キャスト―

明導アキナ：宮田俊哉

？？？？？？：福山潤

石川カナミ：夏吉ゆうこ

石川クルミ：長谷川育美

伏見リュウガ：岡本信彦

八雲カゲツ：大塚剛央

員弁ナオ：西尾夕香

西塔ミコト：岩田陽葵

廻間ミチル：佐久間大介

―放送情報―

タイトル：カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編

放送日：2025年1月10日(土)あさ8:00～

放送局：テレビ愛知・テレ東系列6局ネット

※BS日テレでは毎週土曜23:30～放送となります。

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」最新情報を生配信でお届け！

アニメの最新情報は12月16日(火) 21:00より生配信の「週刊ヴァンガ情報局デラックス 幻真星戦編スペシャル」にて公開！豪華なキャストと共にアニメ情報盛り沢山でお送りしますのでぜひご覧ください！

―配信概要―

週刊ヴァンガ情報局デラックス 幻真星戦編スペシャル

◆日程：2025年12月16日(火) 21:00～

◆MC：真野拓実、西尾夕香

◆ゲスト：大塚剛央、岩田陽葵、夏吉ゆうこ、長谷川育美

◆配信：カードファイト!! ヴァンガード公式YouTube「ヴァンガードチャンネル」にて

カードファイト!! ヴァンガードとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。

現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、タイ語版、イタリア語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。

2021年からはキャラクターデザイン原案にCLAMP氏を迎えて新たな世界の物語を開始。2024年からは宮田俊哉氏が演じる「明導アキナ」が主役を務めるDivinezシリーズを展開、今もなお新たなユーザーを取り込んで拡大している。

「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://twitter.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard

「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/

YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH

