大阪発　ヘルスケア業界特化　伴走型のBtoB事業開発支援サービス「メドサポ」開始

株式会社Hills（ヒルズ、本社：大阪市中央区、代表者：稲岡正浩、以下「Hills」）は、医療・介護をはじめとしたヘルスケア業界特化で伴走型のBtoB事業開発支援サービス「メドサポ」を開発、SDGsの「すべての人に健康と福祉を」に関わる国際デー・12月12日(金)より、ヘルスケア企業向けに提供開始いたします。

※ 「メドサポ」（MEDSUPPO：MEDICAL BUSINESS DEVELOPMENT SUPPORTS , TM：商標登録出願中）

■「メドサポ」開発の背景

サービス詳細はこちら :https://medsuppo.com/

人生100年時代において、健康寿命の延伸は社会全体の最重要課題の一つです。医療・介護をはじめとしたヘルスケア業界には、人びとの健康を支える革新的な製品の創出が、これまで以上に強く期待されています。しかし、超高齢化や労働人口の減少といった構造的な社会課題により、企業の持続的成長を支える「新規事業開発」や「新規販路開拓」を推進する即戦力人材は不足し、深刻な課題となっています。

- 量的課題：採用・育成・定着の課題と既存社員の業務過多の悪循環で、推進リソースを確保できない- 質的課題：業界経験や専門スキルのある人材がいない、採用・育成には多大な時間とコストがかかる- 構造的課題：内製化や兼務、属人化が進み、外部パートナーを柔軟に活用する体制が整っていない

Hillsはこのような課題解決のソリューションとして、ヘルスケア業界に特化したBtoB事業開発支援サービス「メドサポ」を開発、持続可能な社会の実現に向け、SDGs「すべての人に健康と福祉を」と深く関わる国際デー・12月12日、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ・デー（UHCデー）に合わせ、ヘルスケア企業向けに新サービスを提供開始いたします。

革新的な製品とその付加価値が埋もれることなく、必要とする人びとに確実に届けられるよう、ヘルスケア企業の事業成長を伴走支援し、人びとの健康と社会に貢献してまいります。

■「メドサポ」の特長

1. ヘルスケア業界特化（医療・介護）

ヘルスケア業界は参入障壁が高く、医師・看護師・メディカルスタッフなどのキーパーソン（購買意思決定層）へのアクセスには、現場理解や専門知識、倫理観が強く求められます。中間プレイヤー(商社・卸・代理店)任せにせず、業界に精通したコンサルタントが伴走しながら事業推進を支援いたします。

2. ワンストップでの伴走支援

戦略立案から施策実行まで一気通貫で支援するワンストップ型サービスです。一般的なコンサルティング会社や代理店、営業代行会社とは異なり、机上の提案にとどまらず、施策の実行フェーズまで伴走しながら事業推進を支援いたします。

3. 現場理解と実践知を持つコンサルタント

大手製薬会社およびヘルスケア企業（メーカー）において事業開発に携わり、大学病院への新規導入や全国の販路開拓、キーパーソンとの関係構築、新規事業の立ち上げから事業化まで、実務を通じて多様な経験を積んだコンサルタントがパートナーとなり、伴走しながら事業推進を支援いたします。

■「メドサポ」のサービス概要

■株式会社Hillsについて

サービス詳細はこちら :https://medsuppo.com/

Hillsは、「人と企業のつながりを創り社会へ貢献します」を企業理念に掲げ、新たな付加価値のあるサービスと雇用の創出に取り組むサービス・ソリューションカンパニーです。

「新しい価値を創造し、人々から最も必要とされる企業へ」をビジョンに掲げ、「Creative（創造性）× Human（人）× Necessary（必要性）」を軸とした事業活動を展開しています。すべてのステークホルダーの期待に応えるとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

