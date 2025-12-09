【トーマスランド】ポプラ社の『トーマスかるた』が約60cmに！お正月イベント「トーマス超BIGかるた大会」開催～オリジナルスペシャル絵札も登場～

富士急行株式会社

　富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）にある日本で唯一の“きかんしゃトーマス”の屋外テーマパーク「トーマスランド」では、2026年1月1日（木祝）～4日（日）、10日（土）～12日（月祝）の計7日間、新春を祝う「トーマス超BIGかるた大会」を今年も開催いたします。



　本イベントでは、ポプラ社より発売中の『トーマスかるた』を原案にした、通常の約64倍（約60cm×84cm）の「超BIGかるた」を使用します。目の前に現れる巨大なかるたは、まさに圧巻。国内ではトーマスランドでしか体験できないスペシャルな遊びに、お子様はもちろん、大人も思わず歓声を上げること間違いなしです。



　さらに今年はおなじみの機関車たちが描かれた札に加え、トーマスランドでしか見られないオリジナルスペシャル絵札も登場します。ユニークなフレーズと合わせて、初めての方も、いつものトーマスかるたが大好きな方も、新たな発見や感動があり、みなさまの笑顔があふれるイベントです。


　栄えある優勝者には、お年玉としてポプラ社『トーマスかるた』１セットをプレゼント。おうちに帰ってもご家族やお友達とトーマスランドの思い出とともに、かるた遊びで団らんのお時間をお過ごしいただけます。




身体を動かしてぽかぽかになる、新年ならではの「トーマス超BIGかるた」大会にぜひご注目ください。


『トーマス超BIGかるた大会』イベント詳細



■内容


ポプラ社より販売中のトーマスとなかまたちを紹介した「トーマスかるた」を、64倍のBIGサイズに。今年は、トーマスランドのアトラクションなどの内容が記載された「オリジナルスペシャル絵札」も登場します。また、イベント優勝者には「トーマスかるた」をお年玉としてプレゼントいたします。


■日時


2026年1月1日(木祝)～4日（日）、10日（土）～12日（月祝）


13時30分～　30分程度


■場所


トーマスモニュメント前


※雨天・荒天時はトーマスのドキドキプレイグラウンドにて実施。


■参加対象


幼児のお子様（親子ペアでご参加いただきます）


■特設サイト


https://www.fujiq.jp/event/20260101.TMkaruta.html






寒い冬にぴったり！「ミニライブラリー」



トーマスのドキドキプレイグラウンドにはトーマスの本を集めた「ミニライブラリー」がございます。


ポプラ社より寄贈された「汽車の絵本シリーズ」や「トーマス大図鑑」、日本オリジナルストーリーの新作絵本「トーマスとゆきのくに」など様々な本をご用意しております。


親子でゆっくりと読書をお楽しみください。






トーマスかるたとは



トーマスとなかまたちと一緒に、楽しく文字を覚えられるかるたです。絵札の裏を使って、パズル遊びもできます。


判型：A5判


サイズ：205mm x 148mm


対象年齢：3～5歳


定価：1,320円（本体1,200円）






富士急ハイランド営業データ



■営業時間


トーマスランド　9：00~17：00


富士急ハイランド　9：00～19：00


※日によって異なります。


※詳しくは公式サイトにてご確認ください。


https://www.fujiq.jp/area/thomas/index.html?page=s1


■料金


ワンデイパス：大人 6,000 円～7,800 円、中高生 5,500 円～7,300 円


小学生 4,400 円～5,000 円、幼児・シニア 2,100 円～2,500 円


※営業時間・料金は日により異なるため、公式サイトにてご確認ください。


※富士急ハイランドは入園無料です。


■交通


お車の場合


・新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接


・東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約 90 分


バスの場合


・新宿から高速バスで約 100 分


・東京から高速バスで約 110 分 いずれも「富士急ハイランド」下車


※首都圏の他、名古屋、関西等 30 ヶ所以上から直通バス運行中


電車の場合


・JR 中央本線大月駅で富士急行線に乗換、大月駅から約 50 分


　富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結



会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド


代表者：上原　厚


設立：1964年6月1日


所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号


公式サイト：https://www.fujiq.jp/