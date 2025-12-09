三郎丸蒸留所 ハンドフィルルーム公開

若鶴酒造株式会社

このたび若鶴酒造株式会社（本社：富山県砺波市三郎丸、代表取締役社長：稲垣貴彦）は、産業観光のさらなる充実を目指し、三郎丸蒸留所内に新サービスを提供する空間として「ハンドフィルルーム」を新設いたしました。今年4月に公開した「ブレンダー室・ワークショップルーム」に続く新たなスペースであり、蒸留所見学をより深く楽しんでいただける体験の場となります。これらのサービスにより、ウイスキーという“モノ”の提供にとどまらず、体験という“コト”と“価値”を届けることを軸に、来場者の記憶に残る時間を創出することを目的としています。

併せて、「体験を通じて楽しむサービス」の拡充として、12月より新たな三郎丸蒸留所見学プランを開始いたします。

■新見学プランについて

新見学プラン開始日：12月９日（火）

見学開始時間：１.10:45～ ２.13:20～

※場合によっては、実施回数が増減します

定休日：水曜日、年末年始 他

見学プラン内容 ：

- 蒸留所見学ツアー 税込5,000円/人 （テイスティング３種・お土産 付）- 蒸留所見学＋ハンドフィル体験ツアー 税込30,000円/ 人（テイスティング３種・お土産・ハンドフィル700mlボトル1本 付）

※ハンドフィル体験：ウイスキーを樽から直接取り出し、700ml瓶に手作業で注ぎお持ち帰りいただきます

※ハンドフィル体験を希望される場合は事前予約を優先しております（当日に空きがあればご参加いただける場合もあります）

※ウイスキーの特別試飲があります。飲酒を伴いますので、公共交通機関での来場をおすすめします

予約専用ページ

https://www.wakatsuru.co.jp/saburomaru/factory/