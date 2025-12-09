＜助成先決定＞第2回「社会的養護下の子ども応援基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2025年12月9日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第2回「社会的養護下の子ども応援基金」の助成先を以下の4件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は1,017万円。助成対象期間は2026年2月～2027年1月。

- 第2回「社会的養護下の子ども応援基金」助成先団体・事業

団体名：特定非営利活動法人ITサポート銀のかささぎ（所在地：長野県）

事業名：「旅とお金とプログラミング！学びの体験プロジェクト」

助成金額：1,398,000円

団体名：NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（所在地：福岡県）

事業名：「社会的養護の子どもたちと世界を繋ぐステップパスポー ト2026」

助成金額：3,100,000円

団体名：特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（所在地：広島県）

事業名：「社会的養護下の子どもが未来を拓く次世代リーダー育成キャンプ」

助成金額：3,958,000円

団体名：社会福祉法人ベタニヤホーム（所在地：東京都）

事業名：「夏季海水浴」

助成金額：1,714,000円

「社会的養護下の子ども応援基金」とは

子ども時代の多様な体験は、自立心や好奇心を育み、成長に大きな意味を持ちますが、日本には約42,000人の社会的養護を必要とする子どもが存在しており、その多くは体験機会に恵まれていないのが現状です。

「社会的養護下の子ども応援基金」は、児童養護施設や里親委託など、社会的養護下にある子どもたちに多様な体験機会を提供する事業を助成します。子どもたちに美しいものや新しいものに触れる感動や驚きを提供し、心豊かな成長を支援すること、「体験の格差」を縮小することを目的としています。

- お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレス宛てにお送りください。

メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/