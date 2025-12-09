低コストグリーン水素製造に向けた水電解用触媒層付き電解質膜「PEXEM(R)（ペクセム）」の量産受注体制を確立

東京ガス株式会社

東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）と、株式会社SCREENホールディングス（社長：後藤 正人、以下「SCREEN」）は、このたび、PEM＊1形水電解装置の中核部品である水電解用触媒層付き電解質膜（以下「水電解用CCM＊2」、商品名称「PEXEM(R)」（呼称：ペクセム））の商用受注に対応できる量産受注体制を確立しました。

5,000 cm2の水電解用CCM「PEXEM(R)」水電解用CCMの量産設備

東京ガスとSCREENは、2021年5月より、東京ガスが燃料電池開発で培った触媒技術および評価技術とSCREENが保有するロールtoロール方式による連続生産技術を融合した水電解用CCMの共同開発に取り組んできました＊3。2025年2月には、SCREENが、自社彦根事業所の敷地内に水素関連事業の部材製造スペース等を備えた新棟（以下「本工場」）が竣工＊4し、経済産業省「GXサプライチェーン構築支援事業＊5」および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の支援＊6のもと、本工場内に水電解用CCMの量産設備の導入を進めてきました。このたびの量産受注体制の確立により、国内外からの需要に応じて、最大電極面積5,000 cm2の大面積水電解用CCMを国内最大規模となる年産2 GW相当の生産能力で安定的に供給することが可能となります。

商用供給にあたっては、SCREENが製造を担い、東京ガスが販売を担います。今後の需要拡大に応じて、本工場の生産能力を最大年産6 GWまで拡張する計画です。エネルギー企業として水電解用CCMの販売は世界初となります。

東京ガスグループは、経営ビジョン「Compass 2030」で「CO2ネット・ゼロへの挑戦」を掲げています。「PEXEMR(R)」の事業展開を通して、グリーン水素の低コスト化と普及促進を図り、政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現に貢献していきます。なお、本年10月に東京ガスグループは創立140周年を迎えました。東京を越え、ガスを越え、未来を先取りする企業として挑戦を進めていきます。

SCREENは、事業を通じた社会課題の解決とCSV（Creating Shared Value）の創出により「SCREEN Value」を高め、持続的な成長をめざすサステナブル経営を推進しています。中期計画「Sustainable Value 2026」に沿ってCO2排出量削減を進め、国際イニシアチブSBTiの認定を取得するなど、科学的根拠に基づく活動を展開しています。

＊1：プロトン交換膜（Proton Exchange Membrane）

＊2：Catalyst-Coated Membrane

＜参考＞

■会社概要

東京ガス株式会社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1357_1_399f61e4a9153aa72830a0aba1f53c03.jpg?v=202512091159 ]

株式会社SCREENホールディングス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1357_2_658ad3070c4f6ff9bb25f8b17978a75c.jpg?v=202512091159 ]

以上