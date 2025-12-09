こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【製造業DX】IT-BCP対策とスマートファクトリーを支える最新ソリューションをご紹介−第10回スマート工場EXPOに出展−
アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ)は、2026年1月21日（水）から23日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第10回スマート工場EXPO」へ出展します。
製造業DXやスマートファクトリー化の進展に伴い、AIやIoT、ロボティクスなどを活用した業務効率化やコスト削減、生産性の向上は、競争力を高めるための重要な要素となっています。こうした技術やシステムを支えるためには、安定性と堅牢性を兼ね備えたITインフラが不可欠です。通信の途切れやセキュリティリスクは、生産性や事業継続性に直結するため、製造現場でのWi-Fi（無線LAN）環境の最適化やITインフラの可視化、さらにIT-BCPを考慮した障害対策やサイバー攻撃への備えが求められています。
そこで、本展示会において当社は、「製造業DXのさらなる加速へ−IT-BCPへの対応とスマートファクトリーを支えるネットワーク−」をテーマに、製造業DXを実現するためのネットワーク構築のポイントと最新ソリューションをご紹介します。安定したネットワークインフラの運用やIT/OT機器の一元管理、ネットワークの見える化、IoT活用に不可欠な無線LAN、工場内の過酷な環境に対応する最新製品ラインナップ、さらに経済産業省の工場セキュリティガイドラインに基づくセキュリティ対策サービスなど、製造現場の課題解決に直結する幅広い提案をお届けします。
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/631/124124/124124_web_1.png
【製造業DXの実現に向けたネットワークのポイント】
■出展内容
【テーマ】
「製造業DXのさらなる加速へ−IT-BCPへの対応とスマートファクトリーを支えるネットワーク−」
＜無線LAN(Wi-Fi)＞
− 生産拠点のWi-Fi環境を最適化（AWC）
＜ITインフラ運用管理・見える化＞
− IT/OT機器の効率的な資産管理（AMF PLUS/ネットワークカメラ）
展示協力：キヤノンシステムアンドサポート株式会社
− ネットワーク情報の見える化（Vista Managerシリーズ）
展示協力：キヤノンシステムアンドサポート株式会社
＜IT-BCP・セキュリティ対策＞
− ネットワーク機器の電源保護（UPS）
展示協力：オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
− サイバー攻撃リスクの把握（Net.CyberSecurity）
− OTネットワークのリスク検知（IDS）
展示協力：NTTドコモビジネス株式会社
− AIによるIT/OTネットワークの脅威検知・遮断（NDR）
展示協力：ダークトレース・ジャパン株式会社
出展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/sma-fac2026/
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/sma-fac2026/
製造業DXやスマートファクトリー化の進展に伴い、AIやIoT、ロボティクスなどを活用した業務効率化やコスト削減、生産性の向上は、競争力を高めるための重要な要素となっています。こうした技術やシステムを支えるためには、安定性と堅牢性を兼ね備えたITインフラが不可欠です。通信の途切れやセキュリティリスクは、生産性や事業継続性に直結するため、製造現場でのWi-Fi（無線LAN）環境の最適化やITインフラの可視化、さらにIT-BCPを考慮した障害対策やサイバー攻撃への備えが求められています。
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/631/124124/124124_web_1.png
【製造業DXの実現に向けたネットワークのポイント】
■出展内容
【テーマ】
「製造業DXのさらなる加速へ−IT-BCPへの対応とスマートファクトリーを支えるネットワーク−」
＜無線LAN(Wi-Fi)＞
− 生産拠点のWi-Fi環境を最適化（AWC）
＜ITインフラ運用管理・見える化＞
− IT/OT機器の効率的な資産管理（AMF PLUS/ネットワークカメラ）
展示協力：キヤノンシステムアンドサポート株式会社
− ネットワーク情報の見える化（Vista Managerシリーズ）
展示協力：キヤノンシステムアンドサポート株式会社
＜IT-BCP・セキュリティ対策＞
− ネットワーク機器の電源保護（UPS）
展示協力：オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
− サイバー攻撃リスクの把握（Net.CyberSecurity）
− OTネットワークのリスク検知（IDS）
展示協力：NTTドコモビジネス株式会社
− AIによるIT/OTネットワークの脅威検知・遮断（NDR）
展示協力：ダークトレース・ジャパン株式会社
出展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/sma-fac2026/
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
展内容などの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/sma-fac2026/