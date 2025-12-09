【 兵庫県・西宮駅前に “銀だこ” 登場！ 】『銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店』が、 12/16（火）オープン！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男） の連結子会社で、西日本における「築地銀だこ」や「大釜屋」等を展開する 株式会社ホットランド西日本(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役会長：荻野 哲）は、2025年12月16日(火）、西宮エリアでは初めてとなる『銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店』をオープンいたします。

『銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店』 外観

「銀だこハイボール酒場(https://alwayssaisei.co.jp/hb/)」 は、築地銀だこがプロデュースする “たこ焼” と “お酒” を気軽に楽しめることをコンセプトとしたブランドです。築地銀だこで、創業以来一番人気の 「ぜったいうまい!!たこ焼」 と専用タワーで注がれるキンキンに冷えた 「超炭酸ハイボール」 を一緒に楽しめるのは、「銀だこハイボール酒場」 ならではの楽しみ方！定番の “たこ焼” に加え、当ブランドでしか味わえない “銀だこハイボール酒場限定たこ焼”、さらにお酒との相性抜群の “揚げ物” や “絶品おつまみ” も豊富にご用意しております。ドリンクはハイボールをはじめ、ビール、各種サワー、焼酎、そしてノンアルコールまで多彩なラインナップでお楽しみいただけます。

ちょい飲みは “たこ焼 × ハイボール” で決まり！

現在、兵庫・西宮エリアでは「築地銀だこ 阪神甲子園球場店(https://stores.gindaco.com/1010698)」として阪神甲子園球場に3店舗（3階1塁側内野、3階3塁側内野、3階レフト側外野）出店をし、「ぜったいうまい!!たこ焼」が “観戦フード” として多くのお客様に親しんでいただいております。そしてこのたび、銀だこ酒場業態としては初となる『銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店』を、JR西宮駅南口を出てすぐの商業施設「フレンテ西宮」内にオープンいたします。

観光や阪神甲子園球場でのイベントにお越しの方はもちろん、地元の皆さまが気軽に立ち寄れる “ちょい飲みスポット” としてもご利用いただける店舗です。アツアツの “たこ焼” とキンキンに冷えた “ハイボール” とともに、ご家族やご友人との集まりなど、日常のさまざまなシーンでお楽しみください！

さらに、お持ち帰り（一部商品を除く）にも対応しており、ご自宅でも築地銀だこの「ぜったいうまい!!たこ焼」を気軽にお召し上がりいただけます。

＜ おすすめメニュー （一部ご紹介）＞

【 期間限定 酒場限定たこ焼 】※4個入りのみ、店内飲食限定ザ・マッケンチーズたこ焼

539円

アメリカのソウルフード「マッケンチーズ」とたこ焼がコラボした自信作。チェダーチーズを使ったまろやかなマッケンチーズに、スパイスの香るBBQソース、仕上げに4種のチーズソースをとろりとかけた、濃厚なたこ焼です！

※4個入りのみ、店内飲食限定絶品トマトチーズたこ焼

539円

フレッシュトマトとミートソースを合わせ、てりやきソースとチーズソースをかけた、和洋折衷のたこ焼。つけ合わせの “からし” をつけるとピリッと味が締まり、濃厚な中にもキレのある味わいに！

【 酒場の定番人気メニュー 】酒場のやみつきとり皮棒 1本 197円（ご注文は2本から）角ハイボール 495円

また、オープンを記念して 2025年12月16日（火）・ 17日（水）の2日間、 『銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店』限定で、グランドオープンキャンペーンを実施いたします！

【 グランドオープン記念キャンペーン 概要 】

実施期間：2025年12月16日（火）・ 17日（水）の2日間限定

実施内容：「こだわり酒場レモンサワー」・「ジムビームハイボール」を、何杯飲んでも 終日1杯220円 にてご提供いたします。

※通常サイズのみ適用（メガは対象外）

※銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店のみで実施

【 店舗概要 】

『銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店』キャンペーンポスター

店舗名：銀だこハイボール酒場 JR西宮駅前店

住所：〒662-0911 兵庫県西宮市池田町11-1

※商業施設「フレンテ西宮」内 1階16番区画

営業時間：

<平日>16:00～24:00（LO23:30）

<土日祝>15:00～24:00（LO23:30）

電話番号：079-856-9583

座席：41席（テーブル30席/カウンター6席）

支払い方法：現金、PayPay、クレジットカード、ID、交通系IC

テイクアウト：有

デリバリー：順次導入予定

喫煙室：有

※期間限定商品は予告なく内容の変更や中止となる場合がございます

※メニュー内容・価格等は変更となる場合がございます

※価格はすべて税込価格です

※写真はすべてイメージです

ホットランドグループはこれからも、 “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。