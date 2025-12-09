限定モデルAudi A3 Sportback urban style edition発表



































人気のオプションパッケージを標準装着しながらも、戦略的な価格を実現した限定モデルスポーツシートにルーティンクロスを組み合わせたスタイリッシュなインテリアホワイト、ブラック、グレーのバリエーションから選べる限定500台アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、アウディのプレミアムコンパクトの限定モデルAudi A3 Sportback urban style editionを、本日より全国のアウディ正規ディーラー（127店舗、現時点）を通じて発売いたします。Audi A3シリーズは、手頃なボディサイズでありながらアウディらしいスポーティかつエレガントなスタイルと、先進のデジタル技術を搭載したインテリアを兼ね備え、卓越した走行性能を実現するプレミアムコンパクトのパイオニアとして、30年近く高い人気を誇るモデルです。2024年12月に高性能・高効率を実現するパワートレインを採用してアップデートしたこの第4世代のAudi A3シリーズに、戦略的価格を実現した限定モデルとして、Audi A3 Sportback urban style editionを設定しました。今回の限定モデル Audi A3 Sportback urban style editionのベースとなるモデルは、Audi A3 Sportback 30 TFSI advancedで、全長4,355mm、全幅1,815mm、全高1,450mm、ホイールベース2,635mmという、高い居住性を持ちながらも、取り回しの良いコンパクトなサイズです。最高出力116PS、最大トルク220Nmを発揮する1.5ℓ直噴ガソリンターボエンジンを搭載し、高効率な7速Sトロニックトランスミッションを組み合わせています。これにベルト駆動式オルタネータースターター(BAS)と48Vリチウムイオンバッテリーを用いたマイルドハイブリッドドライブシステムを採用することで、エネルギー回生機能を高め、また、コースティング（惰力走行）時にエンジンを完全に停止して、より効率的で快適なドライビングを可能としています。限定モデルAudi A3 Sportback urban style editionは、ルーティンクロスを採用したスポーツシート、マトリクスLEDヘッドライトをはじめ、利便性が高く人気があるコンビニエンス&アシスタンスパッケージとナビゲーションパッケージの２つのパッケージオプションを標準装備しています。コンビニエンス&アシスタンスパッケージには、電動調整機能付きフロントシート、アドバンストキーシステム、フロントシートヒーター、パークアシストプラス、サラウンドビューカメラ、アウディ ホールドアシスト、アダプティブクルーズアシスト／エマージェンシーアシスト、ハイビームアシスト、3ゾーンオートマチックエアコンディショナー、パドルシフト付きマルチファンクションレザー3スポークステアリングホイールが含まれます。ナビゲーションパッケージには、MMIナビゲーションシステム、バーチャルコックピットプラス、アウディ サウンドシステムが含まれます。特別装備として、4種類のパターンが選択可能なデジタルデイタイムランニングライトが搭載されるマトリクスLEDヘッドライト、5スポークWデザインの17インチアルミホイールを装着し、スタイリッシュなイメージを演出しています。これらの人気オプションを標準装備しながら400万円台の価格設定を実現した、魅力的な限定モデルです。また、Audi A3 Sportback urban style editionのボディカラーは、有償オプションボディカラーのグレイシアホワイトメタリック、ミトスブラックメタリック、マンハッタングレーメタリックの3色から選べます。販売台数はグレイシアホワイトメタリックが200台、ミトスブラックメタリックとマンハッタングレーメタリックがそれぞれ150台、合計500台限定の特別モデルです。