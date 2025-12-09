【数量限定】収納竹籠「虎竹染フリーボックス（小判）」再登場

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、伝統の技と自然素材の美しさを融合させた「虎竹染めフリーボックス（小判）」を再販売いたします。しばらく販売休止となっていましたが、今回は小サイズが新たに加わり、大・小サイズ各1点のみの数量限定での販売となっておりますので、お見逃しなく。

【限定販売】虎竹染フリーボックス（小判）各1点限りの特別販売

https://www.taketora.co.jp/c/takekago/03interior/sa00018

虎竹染めフリーボックス（小判）は、高知県須崎市特産の虎斑竹(https://www.taketora.co.jp/c/special/ta0003)（とらふだけ）の「表皮部分」と「竹の身部分」をそれぞれ染め分け、織り交ぜながら編み込まれています。竹の身の部分は表皮よりも深く染まり、全体の雰囲気はシックで落ち着いた風合いに仕上がっており、和室にはもちろん、洋室や現代的なインテリアにも自然に溶け込みます。

形状は使い勝手のよい小判型（楕円形）で、マガジンラックやスリッパ入れ、小物整理用の収納として多用途にお使いいただけます。お部屋のちょっとした整理整頓にも便利なお片付けの味方であり、見せる収納としても優れた存在感を放ちます。

また、縁部分には自然のつる「カズラ」を使用し、素朴で野趣あふれる雰囲気をプラス。内側の底には、虎竹の表皮と身部分を巧みに組み合わせた美しい網代（アジロ）編みが施され、底の補強には「力竹（ちからだけ）」が十文字にしっかりと入れられ、実用性にも優れています。

自然素材の持つ柔らかで温もりのある佇まいは、暮らしの中に静かな癒しと心地よさを届けてくれます。職人の手仕事により一点一点丁寧に仕上げられた「虎竹染めフリーボックス（小判）」は、数量限定でのご提供となっておりますので、この機会にぜひ虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

＜2025年12月8日（月）より販売再開＞

【限定販売】

虎竹染フリーボックス（小判）

各1点限りの特別販売

販売価格 大：24,200円（税込）、小：19,800円（税込）

