【12/21開催/石ノ森萬画館】絵本と音楽のコラボレーション「ピクチャーブックヒーリング」を入場無料で開催（宮城県石巻市）

株式会社 街づくりまんぼう

2025年12月21日（日）、石ノ森萬画館（宮城県石巻市）内の１階映像ホールにて

「ピクチャーブックヒーリング～絵本と音楽のコラボレーション～」を開催します。

本イベントでは、東日本大震災を機に開始した心のケア活動の一環で、絵本朗読と音楽演奏を組み合わせたプログラムを提供します。参加費は無料です。

パンフレットおよびメインビジュアルは、石ノ森萬画館ともゆかりのある漫画家・わたせせいぞう先生が描き下ろしております。

■ イベント開催概要

日時：2025年12月21日（日）10:10～10:50

会場：石ノ森萬画館（1階映像ホール）

参加費：無料（事前申込不要）

主催：立命館大学 人間科学研究所（絵本プロジェクト）

協賛：街づくりまんぼう、石巻中央ライオンズクラブ、株式会社アップルファーム

協力：Smile Blossom

■ ピクチャーブックヒーリングとは

2011年の東日本大震災をきっかけに開始した、絵本朗読と音楽演奏を組み合わせた心のケア・コミュニケーション支援活動です。

仮設住宅や保育施設など、これまで多様な場で実施されてきました。今年で14回目を迎え、石巻市での継続開催は地域との連携を重視した取り組みとして位置づけています。

★わたせせいぞう氏と石巻

２０１８年に石ノ森萬画館で開催した特別企画展

1980年代に一世を風靡した漫画「ハートカクテル」の生みの親。

一通のファンレターが時空を超えて石ノ森萬画館への絆となり、2018年4月～7月、石巻市震災復興の69回特別企画展として「わたせせいぞうの世界展・ハートカクテルin石巻」を開催。

この企画展での、石巻の日和山を舞台にしたイラスト「Happy Wind～日和山」の作画を始め、石巻を舞台にした「ハートカクテルin石巻」（全４話の書き下ろし）、後に仙台と石巻を結ぶ高速バスのラッピングイラスト等を機にわたせせいぞう氏は石巻、そして石ノ森萬画館との絆と深いつながりを持つようになりました。

■ 本件に関するお問い合わせ

石ノ森萬画館（株式会社街づくりまんぼう）

〒986-823 宮城県石巻市中瀬２-７

電話：0225-23-2109

メール：info@man-bow.net