Lightning／Type-C／Microを1本に集約。最大100W急速充電・5段階110cm伸縮対応の“3in2ハイブリッドケーブル”新発売

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

楽天市場で高い評価を得ているLAMA Storeは、Lightning・Type-C・Micro USBの3端子を1本に集約し、さらにUSB-A／USB-C入力を自由に切り替えられる「3in2多機能急速充電ケーブル（5段階伸縮式）」を発売いたします。最大100Wの急速充電、5段階110cm伸縮、データ転送対応など、外出先の“ケーブル問題”を抜本的に解決する新モデルです。

楽天店舗：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100026/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c302193.html

本製品は、スマートフォン・タブレット・ノートPC・モバイルバッテリー・イヤホンなど、日常で使うほぼすべてのデバイスを1本でカバー。USB-AとUSB-Cの2種類の入力端子を一体化した3in2設計により、旧型アダプターも最新のType-C急速充電器もそのまま使用できます。使う場所や電源環境を選ばず、バッグの荷物を大幅に削減します。

出力側は Lightning／Type-C／Micro USB の3端子に対応。

iPhone、Androidスマホ、iPad、ワイヤレスイヤホン、モバイルルーター、ゲーム機など、多様化するデバイスを一本化し、機器ごとにケーブルを持ち歩く必要がありません。

急速充電性能も大幅に強化。Type-C to Type-C接続時は最大100W（PD）の急速充電に対応し、ノートPCの充電も短時間で完了します。C-Lightningは最大18W、Microは最大10Wに対応し、iPhoneなら30分で約70％までの高速チャージが可能です。

※入力端子がUSB-CでPD急速充電を行う場合は3台同時充電不可。USB-A入力で通常充電時は3台同時充電が可能です。

巻き取り構造は従来の「両側同時引き」方式を刷新し、左右同時・片側のみ、どちらでも引き出せる新機構を採用。片手で操作でき、バッグの中でも絡まりにくく、車内・デスクでも扱いやすい設計です。

ケーブルは 25cm／45cm／70cm／95cm／110cmの5段階伸縮に対応。

モバイルバッテリー接続時は短く、デスクやベッドサイドでは長くと、使用シーンに合わせて最適な長さをワンタッチで選べます。

Type-C端子は480Mbpsの高速データ転送をサポートし、動画・写真・資料ファイルの移動もスムーズ。出張・テレワークでも充電とデータ移動を1本で完結できます。

耐久性にもこだわり、しなやかで絡みにくい高弾性素材を採用。5,000回以上の折り曲げテストをクリアし、内部には従来比約2倍の太さの銅線を搭載。充電効率を大幅に向上させ、長期間の使用でも断線しにくい構造となっています。

スマホ・PC・イヤホン・タブレット…複数デバイスを使う現代において、本製品は“ケーブル1本化”を実現するハイブリッドソリューションです。

外出先でもデスクでも、より快適でスマートな充電環境を提供します。

製品概要

製品名：3イン2充電ケーブル

通常価格：\1380円

現在、各ECプラットフォームにてお得なキャンペーンも実施中です。詳細は商品ページをご確認ください。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営