サッカーU23日本代表・嶋本悠大選手が「スポコラ」アンバサダーに就任 ～WBC侍ジャパンでも採用されている次世代サプリが、若きサムライの″見えない部分″を支える～
筋膜・靭帯・腱の"見えない部分"を科学する。WBC侍ジャパンやプロ野球・Jリーグのトップアスリート約50名がアンバサダーを務める線維状タンパク質サプリメント「スポコラ」に、新たな才能が加わります。このたび、サッカーU23日本代表の嶋本悠大選手が、アンバサダーに就任しました。
「筋肉を鍛える」その前に、「身体の土台を整える」--。中田翔、玉田圭司ら"レジェンド"がアドバイザーを務め、秋山翔吾、大島僚太、鈴木海音ら現役トップ選手が揃って選ぶ理由。それは華やかなプレーの裏側にある「見えない努力」への、科学的アプローチにありました。
なぜ今「見えない部分」に注目が集まるのか
スポーツサプリメント市場において、プロテインやアミノ酸はすでに定番です。しかし、筋肉を支える"土台"ー筋膜、靭帯、腱、軟骨、骨-に着目したサプリメントは、これまでほとんど存在しませんでした。「スポコラ」は、このアスリートの「見えない部分」に科学的アプローチで挑んだ製品です。
4種類の線維状タンパク質（I型・II型コラーゲンペプチド、III型コラーゲン誘導体、エラスチン）を独自配合し、それらを活性化させるビタミン類やグルコサミンを加えたスティックゼリータイプのサプリメント。華やかなプレーの裏側で酷使される関節や結合組織の健康維持を目的とした、「アスリートの身体を根本から支える」設計です。
WBC侍ジャパンでも活躍、プロ現場で広がる信頼
その実力は、すでにトップレベルの現場で証明されています。WBC侍ジャパンで３大会連続で活用されています。
プロ野球：広島東洋カープ・秋山翔吾選手、千葉ロッテマリーンズ・角中勝也選手など60名以上
Jリーグ：川崎フロンターレ・大島僚太選手、清水エスパルス・北川航也選手、東京ヴェルディ・鈴木海音選手、プロサッカー吉田豊選手など
バスケットボール：エヴェッサ大阪・竹内譲治選手、富山グラウジーズ・岡田雄三選手、ベルテックス静岡・加納誠也選手、横浜ビーコルセアーズ・安藤誓哉など
女子ソフトボール：ビックカメラ高崎・上野由岐子投手
ラグビー：静岡ブルーレヴズ各選手、浦和D-Rocks・田村煕選手ほか、三菱重工相模原ダイナボアーズ・吉田杏選手ほか
加えて、元野球日本代表・中田翔氏、元サッカー日本代表・玉田圭司氏、元バスケットボール日本代表・柏木真介氏がアドバイザーとして参画。現在、約50名のトップアスリートがプロモーションに協力しています。
次世代を担う若きサムライが新アンバサダーに
そして今回、サッカー界の次世代を担う逸材が、スポコラの新アンバサダーに就任しました。
嶋本悠大選手（サッカーU23日本代表）
U23日本代表として世界と戦う経験を積む若き戦士。スピード、テクニック、戦術理解力を兼ね備え、日本サッカーの未来を担う存在として国内外から注目されています。代表レベルの激しい戦いの中で、「今」だけでなく「長く活躍し続けるための身体づくり」への強い意識を持ち、筋肉を鍛えるだけでは不十分--関節、靭帯、腱といった「見えない部分」のケアこそが、長期的なパフォーマンス維持の鍵だと理解しています。
