【2031年市場規模118億米ドル・CAGR 6.2％】世界のジムアクセサリー市場レポート：専門性・信頼性を備えた最新市場分析
世界のジムアクセサリー市場は、2022年の69.1億米ドルから2031年には118億米ドルへと拡大する見通しであり、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2％という安定した成長が予測されています。フィットネス人口の増加、在宅トレーニング文化の定着、ウェルネス志向の高まりが市場成長の主な要因として挙げられます。ジムアクセサリーは、筋力トレーニング、陸上競技、リハビリ、ヨガ、パフォーマンス向上など、多様な目的に応じて使用される専門的なサポート製品を指し、エクササイズの効率向上や回復促進の重要な役割を果たしています。
市場背景：フィットネス意識の高まりが需要を加速
近年、世界的に健康志向が強まり、定期的な運動習慣を持つ人の割合が増加しています。特に、肥満や生活習慣病の予防を目的とした運動ニーズが急拡大しており、パフォーマンス強化のためのギアやサプリメント類まで、幅広いアクセサリーの需要が高まっています。また、健康管理アプリやウェアラブル機器の普及により、個人が自らのトレーニングデータを可視化できるようになったことで、より高性能で実用性の高いアクセサリーへの関心が一段と強まっています。
成長要因：市場を牽引するトレンドと需要構造の変化
ジムアクセサリー市場の成長を支える最大の要素は、運動習慣の多様化と個別化です。自宅で効率的にトレーニングを行うためのツール需要がパンデミック以降急増し、ストレッチバンド、フォームローラー、アームスリーブなど、比較的低価格で高効率なアイテムの人気が継続しています。また、スポーツ医学の発展により、姿勢矯正、関節保護、筋肉サポートなど、より専門的な機能を備えたアクセサリーへの需要も上昇。さらに、プロアスリートやインフルエンサーによる製品紹介が購買行動に影響を与え、市場の拡大スピードを加速させています。
市場需要：パフォーマンス向上とウェルネスの両立
ジムアクセサリーは、単にトレーニング効率を高めるだけでなく、怪我の予防や運動後の回復促進にも寄与します。膝・肘サポーター、コンプレッションウェア、マッサージガンなどは、身体への負担を軽減し継続的な運動を支援するため、一般ユーザーからアスリートまで幅広い層に採用されています。また、トレーニング中のモチベーション維持のためのイヤホン、給水システム、携帯栄養補給アイテムなど、利便性を重視したアクセサリーも市場成長に寄与しています。このように、機能性・快適性・安全性を兼ね備えた製品の需要が世界的に増加し、メーカーはユーザー体験向上を軸に製品開発を強化しています。
技術革新：スマート化と高機能化が進展
ジムアクセサリー市場では、AIとIoTを活用したスマートアクセサリーが拡大しています。例えば、トレーニングフォームを分析するセンサー内蔵ウェア、運動効率を数値化するデジタルデバイス、筋肉の状態をリアルタイムで計測するスマートバンドなどが登場し、フィットネス体験の質が大きく向上しています。さらに、軽量素材や抗菌素材の採用、エルゴノミクス設計の進化により、ユーザーの快適性と安全性が高まっています。このような技術革新は、付加価値の高い製品の開発を促し、競争環境の成熟を後押ししています。
