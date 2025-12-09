従業員の環境意識向上を支援する「エコいっぽ」の提供先拡大に向けてTOPPANエッジ株式会社と新規顧客開拓における協業を開始

株式会社bajji

■業務提携の概要と背景

株式会社bajji（本社：東京都台東区、代表取締役：小林慎和）が提供する、従業員の環境意識向上を支援するサービス「エコいっぽ」は、このたびTOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANエッジ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤昌典、以下TOPPANエッジ）の顧客基盤を活用し、「エコいっぽ」の新規顧客開拓における協業を開始しました。

多くの企業では、CO2削減に向けた取り組みが進む一方で、従業員一人ひとりの「自分ごと化」が難しいという声が数多く寄せられています。また、TOPPANエッジが企業のサステナビリティ推進を支援するソリューションを提供する中でも、「従業員の行動変容」を求める相談が増加していました。

こうした課題に応えるため、両社は「エコいっぽ」を活用した営業協働を開始し、企業の環境経営を後押ししていきます。今後は、より多くの企業への導入を通じて、国内のCO2削減と行動変容の輪を広げてまいります。

■「エコいっぽ」について

「エコいっぽ」は、従業員の環境意識向上を支援するWEBサービスです。

「見る」「知る」「動く」の3つの特徴で、部署・チーム単位で楽しく取り組めることが特徴です。

●見る：データを見える化

・自社の重要指標（社員のアクション量や再エネ発電量など）を見える化できます。

●知る：自社オリジナルの“学び”を作れる

・企業のサステナビリティレポート等を元に、オリジナルクイズを生成可能。

・一般的な環境クイズの提供も可能です。

●動く：実際の行動に繋がる

・企業が推奨するエコアクションを登録し、従業員が日常で取り組める形に落とし込みます。

この流れにより、企業内に自走するエコ文化が生まれます。

現在特許3件取得、1件申請中の独自技術を活かし、導入企業では以下の成果が確認されています。

参加者の平均アクティブ率：70％超 8割以上が「環境意識が高まった」と回答 「日常生活でも環境配慮するようになった」

「同僚と環境について話す機会が増えた」など、明確な行動変容を確認

詳細を見る :https://capturex.studio.site/ecoippo

■株式会社bajjiについて

当社は、「テクノロジーの力で世の中を1mmでも良くする」というパーパスのもと、事業を推進しております。SDGs進捗見える化メディアのmySDG、ウェルビーイングを目指す感情日記アプリFeelyou、そして脱炭素社会を自分ごとに変えるアプリcapture.xを展開してきています。

主な実績として、Google Play ベストオブ 2020「隠れた名作部門」大賞を受賞、超DXサミット最優秀賞の日経賞を受賞、グッドデザイン賞2022受賞などがあります。2022年12月には日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2023年版】」。J-StarXおよびJ-Startupとして、2024年CESおよび2025年VIVA technologyのJapanパビリオンに選出。

設立：2019年4月

代表：代表取締役 小林 慎和

所在地：東京都台東区柳橋2丁目1番11号 Barq SHINSO BLDG 403

URL：https://corp.bajji.life/

お問い合わせ：info@bajji.life