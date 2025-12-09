日本たばこ産業株式会社

JTは、2025年12月27日（土）～12月31日（水）に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される日本最大の年越し音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」、および12月26日（金）～12月29日（月）にインテックス大阪で開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」に協賛し、会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」を出展します。

「Ploom LOUNGE」では、20歳以上の喫煙者を対象に、加熱式たばこ・紙巻たばこをお愉しみいただける喫煙スペースをご用意するとともに、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のテイスティングおよび販売を実施します。年末に開催される音楽フェスの熱気に包まれた特別な空間の中で、「Ploom AURA」とともに格別の一服体験をお愉しみください。

また、「Ploom AURA」デバイスをお持ちのユーザー、または会場でデバイスをご購入いただいた方を対象に、会場ごとに異なるオリジナルのフロントパネルへの交換サービスを数量限定で提供します。幕張会場では「COUNTDOWN JAPAN 25/26」モデル、大阪会場では「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」モデルをご用意しています。

当日の「Ploom LOUNGE」の様子は、Instagram公式アカウント「Discover Ploom(https://www.instagram.com/discover_ploom)」にて順次発信予定です。

本協賛は、「Ploom AURA」が持つ魅力を余すことなく伝え、心に深く刻み込まれるほどの驚きと感動をお届けする「SENSATIONAL」プログラムの一環です。年末年始のフェスならではの高揚感の中で、格別の一服をお愉しみください。

JTは、今回の音楽フェスへの協賛をはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

「Ploom LOUNGE」について

今回の「Ploom LOUNGE」は、「AURA Stardust」をテーマに、まるで宇宙空間を旅しているかのような没入感を演出した体験型ラウンジです。広がる宇宙に散りばめられた光の粒は、訪れる人々をオーラのように包み込み、唯一無二の一服体験へと誘います。

限定コラボフロントパネルについて

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」とのコラボレーションとして、「Ploom AURA」用のコラボフロントパネルを数量限定で制作しました。各フェスそれぞれにつき４種、計8種の展開となり、いずれも当該会場の特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」で入手可能です。

「Ploom AURA」を既にお持ちのユーザー、または会場でデバイスをご購入いただいた方を対象に、お手元のフロントパネルとの交換にてお渡します。

なお、「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」コラボフロントパネルについては、抽選で当たるキャンペーンを、2025年12月9日から12月25日まで、「Ploom CLUB(https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/)」にて、実施します。本キャンペーンの詳細は「Ploom CLUB(https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/)」をご確認ください。

■ Ploom AURA × COUNTDOWN JAPAN 25/26 コラボフロントパネル：BLUE/PINK/PURPLE/ORANGE

■ Ploom AURA × FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025 コラボフロントパネル：BLACK/PINK/SKY BLUE/MINT BLUE

※ コラボフロントパネルは、「Ploom AURA」で使用可能です。その他の「Ploom」デバイスではご使用いただけません。

協賛する年末の音楽フェスについて

■「COUNTDOWN JAPAN 25/26」について

COUNTDOWN JAPANは、ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作を手掛ける日本最大の年越し音楽フェス。千葉・幕張メッセのホールを使用した巨大な屋内フェス空間に、ロックバンドからアイドルまで数多くのアーティストが出演する。

・日程

2025年12月27日（土）、28日（日）、29日（月）、30日（火）、31日（水）

・会場

幕張メッセ国際展示場1～11ホール・イベントホール

（27日は国際展示場1～11ホールのみ）

・時間

27日から30日：開場 9:30 開演 12:00 終演 20:40

31日：開場 12:30 開演 15:40 終演 29:00

・公式サイト

https://countdownjapan.jp/

※ スケジュールは変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

■「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」について

FM802 RADIO CRAZYは、FM802が毎年年末に実施するロック大忘年会。インテックス大阪にて、毎年日本の人気ロック・ポップアーティストが多数出演する。

・日程

2025年12月26日（金）、27日（土）、28日（日）、29日（月）

・会場

インテックス大阪

・時間

開場 10:00 開演 11:00 終演 21:40

・公式サイト

https://radiocrazy.fm/

※ スケジュールは変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

「SENSATIONAL」プログラムについて

「SENSATIONAL」プログラムでは、Ploom AURAが持つ魅力を余すところなく伝え、心に深く刻まれるほどの驚きと感動をお届けします。

Ploom史上最大規模のプレゼントキャンペーンをはじめ、豪華アーティストとのコラボレーションやイベント体験など、お客様の想像を超えるセンセーショナルな瞬間を、思う存分お愉しみください。

■ 公式サイト：https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/contents/sensational/

「Ploom」について

「Ploom」は、お客様に格別の一服をお届けするという信念のもと、「味わい」をなによりも大切にし、進化し続ける加熱式たばこブランドです。「味わい」の源であるブレンド、「味わい」を引き出す加熱技術、「味わい」を届けるデザイン、それらすべてのこだわりによって生み出された「味で選ばれる、一服。」をお愉しみいただけます。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日