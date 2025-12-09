アタッチメント付きチェーン、納期を２週間へ短縮

プレスリリース

報道関係者各位

2025年12月9日

片山チエン株式会社

片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市 代表取締役：松井 保彦 URL：http://www.kana.co.jp）はこの度、納期を大幅に短縮する新サービス「アタッチメント付きチェーン ２week出荷」を開始いたしました。当社ではこれまでお客様に出荷するまでおよそ1か月お待ちいただいておりましたアタッチメント付きチェーンを、製造プロセスの見直しを行い実働１０日目で出荷できる体制を整えました。

■サービス概要

■背景

近年、製造現場では製品サイクルの短期化や多品種少量生産の振興に伴い、短納期対応や見積スピードの向上がこれまで以上に強く求められています。

当社では単価表の導入による迅速な発注プロセスの確立と効率化を図りました。

また協力工場との連携強化により、工数を削減することで納期の短縮を実現いたしました。

■今後の展望

今後は対象となるアタッチメントの種類を順次拡大し、さらなる利便性の向上を目指します。お客様の生産スピードと生産効率に貢献できるサービスを引き続きご提供いたします。

【片山チエン株式会社について】

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造、販売。3万種類、300万点以上の商品を常に在庫し、午後 5時までのご注文は当日に出荷 いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに 新たな価値を創造し続けます。

以上