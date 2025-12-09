【ATENジャパン】「SEMICON Japan 2025」に出展 ― 人手不足は”仕組み”で解決する時代へ。 ATEN式 DXをご紹介

ATENジャパン株式会社

KVMおよびAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社（取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、2025年12月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。

本展示会では、「製造装置の自動化支援！文字 / 画像 / 音声認識 ―人手不足は“仕組み”で解決する時代へ」をテーマに、次世代のスマートファクトリー向けソリューションを提案します。

製造業をはじめとした幅広い分野の皆さまに向けて、製造装置やPCのリモート運用・中央監視ソリューション、最新のIP-KVM製品に加え、製造装置の制御に用いられる RS-232／422／485 などのシリアル信号をネットワーク化し、離れた場所からアクセス可能にするシリアルデバイスサーバーを展示します。実機デモを通じて、ATEN式DXの価値を体感いただけます。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ATENジャパン ブース番号： 東京ビッグサイト 4F 西3ホール No.W3540

来場ご登録はこちら(無料) :https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register

● 出展ご案内（PDF）はこちら

● 展示会概要

下記リンクよりPDFをダウンロードできますhttps://prtimes.jp/a/?f=d41217-145-58c3ba1c2ae426ccf894cde184a25d22.pdf[表: https://prtimes.jp/data/corp/41217/table/145_1_0999f7e768434df1a37a64e64df0d6ae.jpg?v=202512090158 ]

● SEMICON Japan 注目製品

RCMシリーズカスタマイズ対応1ポートIP-KVM

『RCMシリーズ(https://www.aten.com/jp/ja/products/?k=RCM)』

・API 連携による自動化支援・DX 化に特化したIP-KVM スイッチ

・専用コントロールボックス経由でローカル/ リモートユーザーの操作権限を設定

・管理ソフトウェア「RCMMS」との連携で文字/ 画像/ 音声認識/ アラート通知が可能に

RCMMSRCMリモート制御＆監視管理ソフトウェア

『RCMMS(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/RCMMS)』

・デバイスとパネルアレイのグループ化により複数装置の中央監視が可能

・すべてのATEN RCM デバイスの管理をシングルサインオンで統合

・種類が豊富で包括的なアプリケーション向けに柔軟な画像設定を提供

・フローチャート式スクリプトでRPA が容易に設定可能

KGシリーズ多対多KVM スイッチ、IPリモート化への進化

『KGシリーズ(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/KG0032)』

・セキュアにリモートサーバーへのアクセスと統合管理を実現

・最大32 名のリモートユーザーが利用可能

・TLS 1.3 によるセキュリティ

SNシリーズセキュアシリアルデバイスサーバー

『SNシリーズ(https://www.aten.com/jp/ja/products/?k=SN)』

・RS-232 / 422 / 485のシリアルデバイスをTCP / IP通信に変換してアクセス可能

・シリアル同志のデバイスにおいても通信可能

・標準的なインターネットブラウザを使用したモニタリングが可能

※出展製品は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※各製品の詳細な仕様については、ATEN 公式サイト(https://www.aten.com/jp/ja/)をご確認ください

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/