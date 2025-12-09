【特許庁主催】GIとの連携で更に魅力UP！『魅力発見！地域ブランドフェスタ』第３回を開催！
地域団体商標や地理的表示（GI）に登録されている地域ブランド産品が大宮駅前に大集合。 地域の魅力がギュッと詰まった販売会を開催。
集う“地域の魅力”、ひろがる感動！ 「魅力発見！地域ブランドフェスタ」（第３回）
■日時：2025年12月20日（土）11時00分～19時00分
12月21日（日）11時00分～16時00分
■場所：まるまるひがしにほん 東日本連携センター（大宮駅東口徒歩1分）
（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-6-1）
経済産業省 特許庁は、地域団体商標制度の更なる普及を図るため、地域団体商標に登録されている産品・サービスに特化した販売会「魅力発見！地域ブランドフェスタ」を開催しています。
今年度は、大宮駅東口から徒歩1分の「まるまるひがしにほん 東日本連携センター」を会場として、8月、10月、12月の3回にわたって実施中です。
今年度最後となる第3回を、2025年12月20日（土）、21日（日）に開催します。今回は、地域団体商標に登録されている産品のほか、農林水産省と連携して、地理的表示（GI）に登録されている産品も出店されます。また、物販以外にも、試食や地域団体商標制度を学んでオリジナルエコバッグがもらえる「クイズラリー」もお楽しみいただけます。
是非皆様、会場に足を運んでみてください！
＊地域団体商標制度とは
「地域名」と「商品（サービス）名」からなる地域ブランドの名称を保護することにより、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
・地域団体商標制度 特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/
＊地域団体商標を取得する3つのメリット
①他者への権利行使（防御・攻撃）、ライセンス契約といった法的効果
②取引信用度、商品・サービスのブランド力の増大といった差別化効果
③組織強化、ブランドに対する自負の形成
＊地理的表示（GI）保護制度とは
その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。
・地理的表示（GI）保護制度 農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/
【開催概要】
■名 称 集う“地域の魅力”、ひろがる感動！「魅力発見！地域ブランドフェスタ」
■開催日時 ＜第3回＞
■主 催 特許庁
■後 援 農林水産省 ※第3回のみ
■運 営 総合商研株式会社
■特許庁ＨＰ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/brand-festa/r7.html
※特許庁地域ブランド推進室が運営するInstagramアカウント「地域団体商標【特許庁】」でも最新情報を発信します。是非フォローしてチェックいただけますと幸いです。
https://www.instagram.com/chiikidantaishohyo_official/
【出店産品（五十音順）】
＜地域団体商標登録産品＞
・親田辛味大根（特定非営利活動法人元気だ下條：長野県）
甘みの後に突き抜ける信州伝統の辛味
・かごしま知覧茶（南さつま農業協同組合：鹿児島県）
日本一のお茶どころ鹿児島・南九州市から
・しほろ牛（士幌町農業協同組合：北海道）
十勝の大自然が育むうま味豊かなヘルシー牛肉
・嶽きみ（つがる弘前農業協同組合：青森県）
旨味が濃く弾ける食感の青森県産とうもろこし
・内藤とうがらし（特定非営利活動法人おいしい水大使館：東京都）
豊かな風味と旨み、すっきりとした辛さの江戸野菜
・沼津ひもの（沼津魚仲買商協同組合／静浦ひもの協同組合：静岡県）
日本一の生産量と品質を誇る職人こだわりの味
・びらとり和牛（びらとり農業協同組合：北海道）
肉の旨みが凝縮された味の濃い黒毛和牛
・湯涌温泉（金沢市湯涌温泉観光事業協同組合：石川県）
1300年の歴史を誇る金沢の奥座敷
＜地域団体商標・GI登録産品＞
・伊達のあんぽ柿（ふくしま未来農業協同組合：福島県）
美しいオレンジ色と甘みが凝縮された上品な味わい
＜GI登録産品＞
・鹿沼在来そば（鹿沼そば振興会：栃木県）
香り豊かで甘みある鹿沼特有の小粒そば
・たむらのエゴマ油（田村市エゴマ振興協議会：福島県）
爽やかな香りの雑味の少ないエゴマ油
・水戸の柔甘ねぎ（水戸農業協同組合：茨城県）
甘くて柔らかい緑の部分も生食できる長ねぎ