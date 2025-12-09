アイエスエフネット、27卒向け自己分析・業界研究の就活セミナーを開催いたします

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2027年に卒業を予定する学生を対象に、「自己分析から業界理解まで！IT業界を目指すあなたのための就活一歩リードセミナー」を開催いたします。本イベントは、文理問わずIT業界を目指す学生が、業界への理解や就職活動に役立つ情報を得られるイベントとなり、12月15日と12月23日に開催いたします。

当日はアイエスエフネットの採用担当者が、就職活動に役立つ企業情報をお届けします。

ITインフラに特化したソリューションを提供するアイエスエフネットは、人材育成会社として、社員が自らのスキルを伸ばせる教育環境を整備しています。

ITインフラエンジニアとしてキャリアアップを目指している方は、ぜひご参加ください。

◆詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/675_1_48e0e0afef7c2d9f93c772ede979d8ab.jpg?v=202512090158 ]◆本イベントに関するお問い合わせ先

株式会社アイエスエフネット採用担当

TEL：03-5786-2389

Email:gemstone@isfnet.com

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内15拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

