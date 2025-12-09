【MAX67%OFF】『Hamee 2026福袋』「iFace」や「humor」の人気商品が入った福袋を期間限定発売～売れ筋アイテムがお得に手に入るチャンス～
スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、定番のスマホケースや画面保護フィルムなどの多種多様なモバイルアクセサリーが入った『Hamee 2026福袋』を2025年12月5日(金)より数量限定にて販売開始いたしました。
Hamee公式オンラインストアなど、計6サイトで展開しております。※店舗によって取り扱い商品が異なります。
日頃からHamee製品をご利用いただいている皆さまにはもちろん、初めてご利用いただく方にもご満足いただけるお得な福袋をご用意しました。
■「Hamee 2026福袋」概要
〇販売期間
2025年12月5日(金)～なくなり次第終了
〇販売ECショップ
・Hamee公式オンラインストア（https://www.strapya.com/pages/2026fukubukuro ）
・Hamee楽天市場店（https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/feature/2026fukubukuro/ ）
・Hamee Amazon店（https://www.amazon.co.jp/Hamee）
・Hamee Yahoo!ショッピング店（https://shopping.geocities.jp/keitai/feature/2026fukubukuro.html ）
・Hamee au PAY マーケット店（https://plus.wowma.jp/user/3534661/plus/feature/2026fukubukuro/2026fukubukuro.html ）
・Hamee Qoo10店（https://www.qoo10.jp/shop/keitai）
※店舗によって取り扱い商品が異なります。
※他の商品と一緒にご購入の場合、発送予定日の遅い方に合わせて発送いたします。
※物流の状況によりお届けが遅れる場合がございます。
１.【MAX53％OFF】iFace スマホケースと画面&カメラ保護フィルム5点セット
大人気モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」から、透明感の色あせない強化ガラスの背面と、スマホを守るための耐衝撃性能の高いフチをバランスよく組み合わせた「iFace Reflection 強化ガラスクリアケース」と、iFaceのケースと併用できる、ぴったりサイズの画面保護ガラスフィルムが2枚、強化ガラスカメラレンズプロテクターが2枚入った、充実の5点セットです。
大切なスマホを、iFaceがキズやホコリからしっかり守ります。
〇販売価格：5,500円（税込）
〇セット内容
・iFace Reflection強化ガラスクリアケース×1
・iFace 強化ガラス 画面保護フィルム×2
・iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター×2
※画像はイメージです。機種・種類によって内容が異なります。
２.【61％OFF】humor ワントーンコーデ充電グッズ5点セット
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出すブランド「humor（ユーモア）」から、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ「humor handy Plus AC PD30W対応 USBタップ」と、異なる長さ（1m・2m）の「humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C」、あわせて使えるケーブルタイ「humor SILICONE CABLE HOLDER」、ケーブルホルダー「humor SILICONE CABLE TIE 3Sets」の豪華5点セット。
カラーは「グレーブラック」「ホワイト」「ミントグリーン」の3色から選べます。ワントーンコーデで、デスクまわりや持ち物をすっきりスタイリッシュにまとめられます。
〇販売価格：4,000円（税込）
〇セット内容
・humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ×1
・humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 2.0m×1
・humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.0m×1
・humor SILICONE CABLE HOLDER×1
・humor SILICONE CABLE TIE 3Sets×1
※画像はイメージです。機種・種類によって内容が異なります。
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp