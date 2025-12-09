【新サービス】Webサイトから瞬時にリスト化『営業リスト作成ツール』リリース！

株式会社Lister

株式会社Lister（本社：東京都千代田区、代表取締役：永良慶太）は、2025年12月9日、Webサイト上のリストデータを自動的に検出し、営業リストとして抽出するGoogle Chrome拡張機能『営業リスト作成ツール』の提供を開始いたしました。本ツールは、月額課金のサブスクリプション型ではなく「買い切り型」で提供し、追加費用なく永久に無制限にご利用いただけます。

https://lister.jp/listtool/

■ 開発の背景

新規開拓営業において、ターゲットとなる企業のリストアップは欠かせない業務です。しかし、多くの現場では以下のような課題を抱えています。

手作業による膨大な工数

Web上のポータルサイトや求人サイトから、企業名・電話番号・住所などを一件ずつExcelにコピー＆ペーストしており、本来注力すべき商談や架電の時間が削られている。

リスト購入コストの増大

リスト販売業者から購入すると1件数十円～数百円のコストがかかり、大量のアタックリストを用意するには多額の予算が必要となる。

毎月の固定費負担

既存のリスト作成ツールは月額サブスクリプション制のものが多く、利用頻度が低い月であっても固定費が発生し続ける。

「営業リスト作成ツール」は、これらの課題を解決するために開発されました。ブラウザ拡張機能という手軽な形態で、誰でも直感的にWeb上のデータをリスト化できる環境を提供します。

■ 「営業リスト作成ツール」の3つの特徴

1. Webサイトのデータを自動検出・瞬時に抽出

ユーザーがWebサイトを開き、拡張機能のアイコンをクリックするだけで、ページ内のリスト構造を自動的に解析します。「データを抽出」ボタンを押せば、画面上の企業情報などが瞬時に取り込まれます。複雑な設定やプログラミングの知識は一切不要です。

2. CSVエクスポート＆クリップボードコピー

抽出したデータは、1クリックでCSVファイルとしてダウンロード可能です。また、クリップボードへのコピー機能も搭載しており、ExcelやGoogleスプレッドシートへ直接ペーストして、即座に営業リストとして活用できます。

3. 追加費用なしの「完全買い切り型」

本ツール最大の特徴は料金体系です。多くの競合サービスが採用する月額課金モデルではなく、「完全買い切り型」を採用しました。購入後は、抽出件数の上限なく、無制限かつ永続的にツールをご利用いただけます。

■ 利用フロー

Webサイトを開く：ターゲット企業のリストが掲載されているWebページにアクセスします。

拡張機能を起動：ブラウザ上のアイコンをクリックし、サイドバーを立ち上げます。

データ抽出・保存：自動検出されたデータを抽出・確認し、CSV等で保存します。

■ サービス概要

名称：営業リスト作成ツール

形態：Google Chrome拡張機能

機能：Webサイト上のリストデータを自動的に検出し、営業リストとして抽出

動作環境：Google Chromeブラウザが動作するPC（Windows/Mac等）

公式サイト： https://lister.jp/listtool/

■ 株式会社Listerについて

会社名：株式会社Lister

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5F

代表者：永良慶太

URL：https://lister.jp/company/

事業内容：

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form EX https://db.lister.jp/ex/

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form https://lister.jp/form/

・営業リストを購入できるマーケットプレイス Listers https://lister.jp/

・顧客ごとに最適な営業文面を自動生成 セールスGPT https://sales-gpt.app/

・営業リスト補完ツール https://lister.jp/listcompletion/

・営業リスト作成ツール https://lister.jp/listtool/