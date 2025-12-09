山口県企業局としろくま電力が連携！令和8年度からの「やまぐちぶちエコでんき」の募集を開始！

しろくま電力株式会社

しろくま電力株式会社（東京都港区、代表取締役 谷本 貫造、以下、当社）は、山口県企業局が保有する水力発電を活用した電力供給ブランド「やまぐちぶちエコでんき（以下、同プラン）」を、2026年4月1日より、山口県内の事業所等に向け、提供いたします。これに伴い、本日より募集を開始いたします。

同プランは、山口県独自の電力供給ブランドとして、令和6年より始めた取り組みで、山口県企業局の水力発電で発電された県産CO2フリー電気の供給を通じて、県内事業所等の脱炭素化の取り組みを後押しすることにより、再生可能エネルギーの地産地消を推進するものです。

当社はこの取り組みに賛同し、サービスの提供に協力させていただくこととなりました。

自然豊かな山口県で生まれたクリーンなエネルギーをご活用いただけるプランとして再エネの普及に貢献できればと期待しております。

【プラン概要】

●仕組み

●加入メリット

・CO2排出量の削減、電気の地産地消、電気料金の一部が県内の再エネ利用拡大に活用される

ことを通じて、企業イメージやブランド力などの企業価値向上につながる。

●特典

・専用ロゴマークを活用したPRが可能

・県のHPで加入者公表（希望者に限る）

・「やまぐち再エネ電力利用事業所」の認定

・県の入札（建設工事関係を除く業務委託）における優先

指名

●料金プラン

・電力使用状況に応じた多様なプランを用意

・使用する電気の再エネ比率が指定可能

※1当社HP 2025年12月9日公開

「やまぐちで広がる・カーボンニュートラル『やまぐちぶちエコでんき』」

https://shirokumapower.com/buchieco-denki (https://shirokumapower.com/buchieco-denki)

※2山口県HP 2025年12月9日公開

「令和8年度からの『やまぐちぶちエコでんき』の加入者を募集します！」

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/161/243199.html

「しろくま電力株式会社」について

グリーンに特化し、発電・蓄電・売電の電力３事業を展開するグリーン電力会社。電力小売り事業や、ソーラーカーポートを主力とするコーポレートPPA事業、系統用蓄電池開発や、電力の市場運用なども行っています。その他、AIを活用した発電適地探しや大規模蓄電池をアルゴリズム制御するシステム開発など、グリーン電力の課題解決に注力しています。また、2024年3月1日に、株式会社afterFITから社名を変更し、しろくま電力としてサービスを提供しています。

社 名 ：しろくま電力株式会社（読み:しろくまぱわー、旧 株式会社afterFIT）

創 業 ：2016年10 月

本社所在地：東京都港区芝大門2-4-6

事業内容：グリーン電力事業

URL：https://corp.shirokumapower.com