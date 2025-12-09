AI時代のシステム開発。開発スピード約1.3倍を実現した開発手法

Spike Studio Inc.

株式会社スパイクスタジオ（所在地：東京都港区、代表取締役社長：黒柳茂）は、2025年6月より株式会社Circloop（所在地：東京都港区、代表社員：中村周太）と協働し、生成AIを全面活用したシステム改修を実施しました。

開発業務の80%以上をAIが担い、従来の約1.3倍のスピードで改修を完了。

顧客は予定より早く新機能を活用でき、柔軟な要件変更にも対応可能に。結果として日々の業務に適合したシステムをスピーディーに提供しました。

背景：従来の開発が抱える課題

ソフトウェア開発は依然として大きな工数負担を抱えており、プロジェクト推進のスピードを阻んでいます。

- プロジェクト管理領域- - 要求を具体的な要件に落とし込むまでに時間と労力を要し、意思決定や進行に遅れが生じやすい。- エンジニアリング領域- - コーディングやレビューといった日常的な作業に加え、過去に蓄積した技術負債の返済やアーキテクチャの刷新といった負荷が重く、開発スピードを圧迫している。

これまで多くの企業では、こうした課題を人員増強や残業によって対応してきましたが、コストと現場の負担は増える一方でした。

本取り組みの内容

今回のシステム改修では、プロジェクト管理領域とエンジニアリング領域それぞれの領域に生成AIを本格導入しました。

- プロジェクト管理領域 - モック作成を生成AIで自動化 - 開発要件や機能要求書といったドキュメント類の作成をAIがサポート - タスク進行管理・進捗レポートをAIが代行

- エンジニアリング領域

- コーディング業務を生成AIで実装

- アーキテクチャの再設計・実装をAIで支援

- コードレビューやテストケース生成をAIで効率化

その結果、当初12週間を要すると見込んでいた工程を2週間前倒しで完了。開発スピードは従来比で約1.3倍に向上しました。

捻出したリソースを活用し、アーキテクチャ刷新や新機能開発も同時並行で実現しました。

特筆すべきは、要件の箇条書きから実画面を表示するまでを約3時間で実現できた点です。モックをすぐに確認できるようになったことで、方向修正や細かい要求を高頻度で反映可能になりました。

これにより、要件決めまでのリードタイムが大幅に短縮され、ざっくりとした要件段階でもすぐにモックに落とし込み、高速なPDCAを回すことにより、「本当に求めているシステム」を作成できました。

なお、本取り組みにおいてはAIが大部分を担いつつも、最終的な品質確認やセキュリティ基準の遵守はエンジニアが責任を持って実施しました。スピードと効率化を実現しつつ、安心してご利用いただける品質を確保しています。

スパイクスタジオの開発の特徴

AIを中心に据えた開発フローにより、要件定義から納品までの各フェーズで圧倒的なスピード感と納得感のある仕様策定が可能になり、顧客はこれまでにない"開発体験"を味わうことができます。

従来の開発では「要件定義に時間がかかる」「完成してみないと使えるかどうかわからない」といった課題が多く存在しました。スパイクスタジオの開発では、要件をモックに落とし込み、実際の画面を確認しながら修正を重ねることで、高速なPDCAを回しながら、柔軟な要件変更にも対応できます。また、打ち合わせの頻度を週2回程度実施し、迅速な開発を可能としました。

その結果、期待と成果物のギャップを最小化し、業務にフィットしたシステムを、最短時間で現場に導入できるスパイクスタジオの大きな特徴です。

代表メッセージ

AIは効率化の道具にとどまりません。私たちはAIを開発チームの主要メンバーとして迎え入れ、人とAIが協働する新しい働き方を形にしました。今回の取り組みは、その未来がすでに始まっていることを示すものです。

- 株式会社スパイクスタジオ 代表取締役CEO 黒柳茂

クライアント企業の声

スパイクスタジオさんは、単なる受託開発をする会社ではなく“伴走してくれるパートナー”でした。

AIが開発の8割を担うプロセスは衝撃的でしたが、最終的な判断や品質は人が介入し、丁寧に確認してくれるため、安心してプロジェクトを進められました。特に、要件が固まり切っていない曖昧な段階でも柔軟に受け止め、一緒に考えながら形にしてくれる姿勢は心強かったです。

新しいダッシュボードは、CO2削減量などの環境負荷低減効果を“見える化”でき、ユーザーの意識や行動にも大きな変化が生まれています。開発スピード、品質、そして共創姿勢──どれをとっても期待以上でした。AI時代に信頼できる開発パートナーを探している企業に、ぜひおすすめしたいです。

- 株式会社Circloop 代表取締役CEO 中村周太

◼︎AI×人の共創プロセスや、現場での試行錯誤の裏側については、Circloop様との対談インタビュー記事で詳しくお話を伺っています。記事はこちらをご覧ください。

https://spikestudio.jp/blog/Circloopinc-casestudy

今後の展望

スパイクスタジオは今後も、AIを前提とした開発手法を標準化し、さらなる自動化・高速化を推進していきます。また、AIエージェントを導入し、日本企業全体の生産性の底上げに寄与してまいります。

【株式会社スパイクスタジオ】

本社所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー 5階

事業内容：ソフトウェア開発事業、生成AIコンサルティング事業、生成AI研修事業

設立：2023年12月

代表取締役CEO 黒柳 茂、代表取締役COO 佐野 宏英

資本金：2,500万円(準備金含む)

https://spikestudio.jp/

TEL：050-1808-2992

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社スパイクスタジオ

お問い合わせ先：

Email：contact@spikestudio.jp

電話：050-1808-2992