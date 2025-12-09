Urth、イーケーエレベータのメタバース導入事例記事を公開

株式会社Urth

株式会社Urth（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中大貴、以下“当社”）が提供するメタバースサービス「metatell（メタテル）」がイーケーエレベータ株式会社（本社：群馬県高崎市、代表取締役 ：海老沼 孝之、以下“イーケーエレベータ”）に導入された際の事例記事を公開しました。

事例概要

イーケーエレベータは、1964年の創業以来、産業用エレベータの専門メーカーとして、主に荷物や自動車を運搬するエレベータを中心に事業を展開してきました。

一般的な「人が乗るエレベータ」とは異なり、同社が手掛けるのは「どんな荷物をどう運びたいか」という顧客の多様なニーズに応える一品一様のオーダーメイド製品です。

大手メーカーが手掛けにくいニッチな市場で、設計から製造、設置、メンテナンスまで一貫して行い、日本のモノづくりを支え続けています。

しかし採用活動においては、学生や求職者からの認知度が低い点や機密保持の観点から事業や製品の魅力を動画や写真で自由に公開することができないという課題を抱えていました。

これまでは「来社」し「体験」してもらうインターンや工場見学に注力し、高い満足度を得ていました。しかし、オンライン化が進む中で、そもそも学生が「来社する」までの動機づけが難しく、製品の魅力をオンラインで伝える新たな手法としてメタバースを検討しました。

今回は、この新たな挑戦に至る背景や課題、そしてメタバースをオンラインでの魅力伝達の新たな手法として選んだ理由について、同社で採用活動をはじめ会社全体を統括されている伊藤様、及び「metatell」の導入を支援した当社の藤田が振り返ります。

事例記事を読む（無料） :https://u-rth.com/post/ekelevator/

イーケーエレベータ株式会社

代表者：代表取締役 海老沼 孝之

所在地：群馬県高崎市箕郷町上芝688番地

設立：1964年7月25日

事業内容：業務用エレベーター（油圧式、ロープ式）、自動搬送昇降装置、自動車用エレベーター、小荷物専用昇降機、階段昇降機、ユニット型小荷物専用昇降機、油圧テーブルリフター、コンベヤー、上記製品等の設計、製造、販売、施工及び保守管理

HP：https://www.ekelevator.jp/index.html

【Urth提供サービス「metatell」について】

metatellは、ご利用企業様の課題解決にピッタリな理想のメタバース空間を提供しています。

■metatellが選ばれる4つのポイント

・どんなデバイスでもWebブラウザより入室が可能

・建築デザイナーが設計する計算された3D空間

・管理画面システムにより自由にカスタマイズが可能

・定量的に分析が可能

▼詳細はこちらからご覧ください。

https://u-rth.com/metatell/

【株式会社Urthについて】

当社は、文科省が主催する「2019年度早稲田大学GapFundProjects」からの支援を受けて創業した企業です。

■ミッション

「すべての個人が輝く社会をつくる」

【株式会社Urth 会社概要】

代表取締役 田中大貴

X（旧Twitter）：https://x.com/hiroki_tanakaur

note：https://note.com/hirokitanakaurth/

podcast：https://open.spotify.com/show/3UITe2trFE4pGD4KAE8FMo?si=33b02910780f4d5d

設立 2020年1月20日

所在地 東京都新宿区西早稲田1-22-3 早稲田アントレプレナーシップセンター

事業内容 メタバース事業、ブロックチェーン事業

URL：https://u-rth.com/

【お問い合わせ先】

担当：株式会社Urth執行役員 藤田 遼

電話 070-1306-4077

メール ryo.fujita@u-rth.com